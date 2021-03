« VIENS VOIR LE DOCTEUR… »

Ce soir, c’est le grand retour de Thérapie sur ViceTV ! Une quatrième saison attendue, et qui ouvre pour la première fois les portes de son cabinet à des personnalités aussi singulières que Pierre Ménès, Ichon, Clara Morgane, Franck Gastambide, Guillaume Sanchez, Ladji Doucouré et Fuzati. Dans ce premier épisode, diffusé ce soir à 21h10, notre psychiatre préféré, l’excellent Fernando de Amorim, dissèque avec rigueur et bienveillance les pensées les plus folles de la chanteuse Suzane, pour nous livrer une introspection psycho-intime du parcours de la grande gagnante des Victoires de la Musique.. C’est à ne pas manquer ! Tous les lundis, du 15 mars jusqu’au 3 mai, à 21h10 sur VICE TV et en replay sur MyCanal.