C'est l'equipe du film The Aprentice qui amorce une descente le real Ali Abbasi,est à la droite de la jolie comedienne Maria Bakalova et son etonnante robe

Oh elle a mis son bolero pour danser du ventre sur le red Carpet

J'ai cru que c'etait Afida Turner mais non juste une fan de Vincent avec un look sympa

Gaspard Noe se rend mais dans le monde alien à qui il appartient meme mort il est capable de vous mordre et redevenir en vie

Je ne sais ps ce que Michelel Rodriguez essaie de me dire avec son signe de doigt, du sémaphore trop fort !

le dos de sa robe est fait pour nous faire decouvrir ses bijoux de famille et son code barre tatouage pour passer en caisse

Les sirènes existe Paulo Dybala a trouvé sa perle rare la belle et verdoyante Oriana Sabatini

Diane Kruger est taillee dans l'étoffe dont on fait les oscars

Quand Cronenberg ota ses lunettes a vision nocturne Diane comprit à ses pupilles qu'il était un cinéaste mutant et un Oméga Man qu'elle a vu dans un film avec Charlton Heston traqueur de zombies

Aimer c'est regarder tous dans la même direction dirait Lao Tseu ou Saint Ex me rappelle plus