THE ASA MAIA : UN EDEN CHIC AU SUD DE BALI

Niché dans le cadre enchanteur d’Uluwatu, The Asa Maia Hotel incarne l’essence même du bien-être et du luxe à la balinaise.

Cet établissement unique, situé près de la magnifique Thomas Beach, offre une retraite paisible et régénérante à ceux qui cherchent à se déconnecter du tumulte quotidien. Uluwatu est réputée pour ses plages immaculées, ses spots de surf de renommée mondiale, ses falaises majestueuses et ses vues à couper le souffle sur l’océan Indien. Accessible par l’aéroport international Ngurah Rai, l’hôtel est une escapade idéale, située à l’écart de l’agitation des zones touristiques, au sein des rizières et à proximité des forêts tropicales.

La créatrice de l’hôtel a été élevée en Caroline du Nord et a ressenti dès son jeune âge un sentiment de dépaysement, ne trouvant de réconfort que lors de rares voyages dans les Îles Vierges britanniques. Sa quête de liberté l’a menée en Californie à dix-neuf ans, où elle a adopté une vie insouciante de surfeuse, avant de découvrir Bali au début des années 1990. Là, elle a lancé une ligne de vêtements, mais a déménagé au Brésil après les attentats de Bali de 2002. Deux événements clés ont transformé sa vie : la lutte contre le cancer du sein et la réunion avec sa famille biologique, découvrant que son père biologique était designer. Inspirée par une séance de respiration, elle a rêvé de créer un centre de bien-être, concrétisant ce rêve à Bali en 2018. Malgré les défis, y compris la construction durant la pandémie, elle a minutieusement choisi chaque détail d’Asa Maia, en faisant un sanctuaire de paix et de bien-être, reflet de son parcours personnel et de sa résilience.

Asa Maia est une fusion de deux mots d’origine sanskrite qui se traduisent par « espoir » et « illusion apparaissant comme réelle ». Combinés, ils signifient « espoir au-delà de l’illusion ». Que vous souhaitiez plonger dans un éveil spirituel, vous engager dans un programme de bien-être structuré, ou simplement vous évader du stress de la vie moderne, The Asa Maia s’adapte à vos besoins et objectifs personnels. Un lieu sans pression ni prétention, sans menus de détox intimidants, privilégiant le confort et la confidentialité des invités. Sanctuaire de design et de bien-être, The Asa Maia favorise un éveil culturel et spirituel.

L’architecture du Asa Maia, authentique et écoresponsable, s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel, utilisant des matériaux locaux et recyclés. En franchissant les portes de cet hôtel, on découvre un hall d’entrée central qui sert de bibliothèque, de galerie d’art et de boutique. Dominé par un spectaculaire escalier en colimaçon en pierre, le hall est orné des œuvres originales d’artistes célèbres tels que Mangu Putra, Rio Helmi, Davina Stephens et Ute Gabrielle. Chaque pièce raconte une histoire et une facette de Bali, ajoutant une dimension culturelle à l’expérience de chaque visiteur.

Les dix suites de l’hôtel sont des gladaks centenaires, des maisons traditionnelles javanaises, qui ont été reconstruites pièce par pièce sur place. Ces chambres charmantes offrent tout le confort moderne : de grandes baies vitrées, des baignoires en cuivre ou en pierre bleue, des douches intérieures et extérieures, ainsi que des œuvres d’art indonésien soigneusement sélectionnées. Les hébergements sont divisés en deux catégories : les Gladak Studios, qui créent une ambiance cosy avec des œuvres d’art et des objets de design, et les Suites Asa Maia, qui incarnent l’élégance et le confort avec des lits Super King-size ou plusieurs Queen-size, des canapés d’angle de style scandinave, et des matériaux de première qualité comme le rotin et le bois de teck.

L’hôtel se distingue aussi par ses installations de bien-être de premier ordre. Le spa primé propose une gamme de soins personnalisés utilisant des produits naturels de la marque Sensatia Botanicals. Avec une équipe de thérapeutes dotés d’une intuition remarquable, le spa offre des massages, des soins du visage, des gommages corporels, ainsi que le rituel indonésien Mandi Rempah, un bain aromatique aux herbes, pétales de roses et de frangipanis. Le salon de beauté offre des manucures et pédicures avec des vernis à ongles véganes et sans toxines. Le sauna infrarouge au sel de l’Himalaya procure une relaxation profonde. Parmi les expériences de bien-être uniques proposées par The Asa Maia, la thérapie de contraste alterne entre des piscines souterraines chaudes et froides, stimulant la circulation sanguine et améliorant la santé mentale et physique.

L’hôtel propose également des sessions de yoga et de pranayama dans son shala lumineux. Le yoga couvre quatre styles principaux : Hatha, Yin, Vinyasa et Kundalini, adaptés à tous les niveaux et besoins. Le pranayama, art de la respiration consciente, est guidé par des experts pour éveiller le système nerveux parasympathique et promouvoir une relaxation profonde. La salle de sport, ouverte 24h/24, est équipée d’installations de pointe, et des instructeurs qualifiés sont disponibles pour des séances de fitness personnalisées. Côté cuisine, The Asa Maia joue la carte d’un menu ultra healthy et durable. Le restaurant propose des plats végétaliens, végétariens et pescétariens, élaborés à partir d’ingrédients biologiques et locaux. Les menus, qui changent selon les saisons, mettent en avant les traditions culinaires indonésiennes tout en réduisant le gaspillage alimentaire. La cuisine d’Asa Maia est une célébration de la santé mentale et physique, soulignant l’importance d’une alimentation consciente qui nourrit le corps de l’intérieur.

The Asa Maia se distingue par son engagement écologique. Aucun plastique à usage unique n’est utilisé, et les salles de bains sont équipées de cotons réutilisables, de brosses à dents en bois et de produits de toilette écologiques. La structure et les meubles de l’hôtel sont majoritairement fabriqués à partir de bois recyclé, et la terrasse de la piscine est en fer recyclé d’un ancien pont de Bornéo. The Asa Maia Hotel est bien plus qu’un simple lieu de séjour, c’est une expérience immersive dans l’art de vivre balinais. Alliant luxe discret, hospitalité chaleureuse et respect de l’environnement, cet hôtel offre un cadre idéal pour des vacances mémorables à Bali !

Par Sébastien Bardos