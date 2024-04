Au programme du 4 avril dernier ? Le dîner caritatif organisé par Breitling sur les hauteurs de la Samaritaine (cette fois la vue sur l’Opéra et la Tour Eiffel était dégagée) orchestré par le chef cuisto des médias Juan Arbelaez, la cuisine d’inspiration italienne de Denny Imbroisi et le chef animateur de Cuisine impossible sur Tf1 Julien Duboué, a rencontré l’asso Premiers de Cordée (d’animation sportive et de sensibilisation au handicap) – près de 269 000 € ont été récoltés.

La danseuse et chorégraphe Victoria Dauberville

L’acteur Philippe Lacheau

La guitariste de Plastiscines, Marine Neuilly

L’actrice Kléofina Pnishi

De gauche à droite : le chef Julien Duboué et Denny Imbroisi, l’acteur Alvaro Morte, le directeur général de Breitling Georges Kern, le chef Juan Arbelaez et Jean Dujardin.

Les actrices Audrey Fleurot et Reem Kherici

Amandine Petit, Miss France 2021

Alvaro Morte, Georges Kern et Jean Dujardin