SÉCURITÉ SOUS TOUTES SES FORMES ET À TOUS LES ÉTAGES

Shokz OpenSwim Pro

La sécurité d’entendre tout ce qui qui se passe autour de vous même dans l’eau.

Ce casque hybride à conduction osseuse est à la fois Bluetooth et intègre un lecteur pour le mode d’écoute en MP3 si l’on souhaite l’utiliser d’une façon autonome. Sa capacité est de 32 Go. En mode MP3, on a le choix de deux modes : normal ou swimming. Ainsi, Il peut être utilisé en natation de surface. Il s’adapte pour une lecture avec les oreilles immergées. On peut écouter de la musique dans l’eau par le biais du stockage interne. Il a une bonne autonomie de 9 heures. Il peut être aussi sous l’eau jusqu’à deux mètres de profondeur et ce pendant deux heures avec une bonne qualité de son. Un plus, il est fabriqué dans un alliage nickel-titane et silicone souple, ce qui le rend confortable et léger, Il se fait oublier tout en restant parfaitement en place en toutes circonstances. 199 € www.shokz.com

Cybes l’Anoris T2 i-Size

La formule 1 de la sécurité des sièges auto pour enfants

L’airbag fait partie depuis très longtemps de la sécurité des adultes pour les sièges passagers, Dans un siège auto classique, l’enfant n’est protégé que par un harnais. En cas de collision frontale, la tête de l’enfant est projetée en avant. Avec ce modèle, Cybex offre enfin un airbag intégré au siège auto pour enfants. Il n’est plus nécessaire de l’installer dos à la route, l’enfant profite du paysage et on peut le surveiller. Il est très simple à installer grâce aux indications lumineuses, quand tout est vert, c’est bon. L’Anoris T2 i-Size, intègre un airbag en forme de C au bouclier d’impact et protège ainsi la tête et le cou de l’enfant. En cas de choc, l’enfant reste bien en place dans son siège, Il se déploie en une fraction de seconde, On obtient une protection d’environ 50 % supérieure à celle des sièges classiques à harnais. La sécurité a un prix 799,95 € www.cybex-online.com

Konyks, Pluviose Easy EU,





Sécuriser son extérieur

Konyks cette société toulousaine spécialiste dans tout ce qui concerne la maison connectée comme par exemple les détecteurs d’entrée. Sa spécificité : le Smartphone doit être simple à utiliser et tout se fait par WIFI et rien d’autre. Konyks innove en proposant de sécuriser l’extérieur avec cette prise extérieure Wi-Fi connectée avec un compteur de consommation. Elle est bien sûr étanche protégée par un cache contre les intempéries. Elle donne en direct la consommation des appareils branchés dessus. Pour ce qui concerne la sécurité, l’on peut créer des scénarios ou des automatismes comme allumer une lumière dans le jardin notamment pendant les périodes d’absence ou allumer une lampe qui éclaire la terrasse à la tombée de la nuit. 34,90€ www.konyks.com

Focal, casque Azurys,

La certitude d’une sécurité de la qualité du son

Focal revient au filaire avec ce casque fermé. Connu pour la qualité HIFI de ses produits, avec ce casque on a la sécurité d’avoir le son Focal dans un produit conçu avec les mêmes matériaux et la qualité de fabrication que les produits hauts de gamme de la marque. Très esthétique avec sa teinte bleutée inspirée de l’azurite, pierre semi-précieuse. On retrouve avec ce casque un son HIFI très détaillé qui a fait la réputation de la marque. C’est un produit fermé, il enveloppe parfaitement les oreilles. Il est léger et plus destiné à l’écoute chez soi. Comme le câble est pourvu d’un micro et d’une télécommande, il peut se connecter à son smartphone ou ordinateur avec un adaptateur USB-C ou Lightning via sa prise jack. On peut ainsi l’utiliser pour ses appels ou écouter sa musique de façon nomade et toujours avec la qualité sonore Focal. 549 Euros www.focal.com

Anker Solix Solarbank 2 Pro avec batterie additionnel et Smart Meter

Sécurité et autonomie

Anker Solix continue à développer son offre autour des panneaux solaires. Avec cette nouvelle configuration, on peut connaître sa consommation d’électricité domestique produite par les panneaux solaires. Les stations solaires se sont démocratisées mais cette production solaire avait besoin de pouvoir être stockée chez soi et non dirigée vers le réseau public en cas de surplus. Avec cette solution de stockage Anker Solix Solarbank 2 Pro, il est possible d’ajouter un petit boitier Smart Meter qui s’installe dans le tableau électrique. Ce capteur intelligent suit la consommation globale du logement et gère en temps réel ce qui doit venir des panneaux solaires ou du réseau électrique. Ainsi il y a une optimisation maximale de la production solaire. C’est une station solaire Plug &Play, très simple à installer grâce à son application. Les panneaux peuvent aussi bien être installés au sol que sur un balcon ou même sur un toit. Le plus de cette nouvelle version, c’est que le micro-ondulateur est maintenant intégré à la batterie mère à laquelle on peut rajouter jusqu’à 5 batteries pour étendre la capacité de stockage. Ces batteries supplémentaires s’emboitent facilement les unes aux autres. Il suffit de brancher la prise du Solarbank 2 Pro sur la prise de courant la plus proche de la maison et le système prend la main sur le compteur. Quatre panneaux solaires peuvent y être branchés. Ainsi grâce à la visualisation des données, l’on peut opérer des ajustements en temps réel. Un plus, la Solarbank 2 Pro est pourvue d’une prise 230V en cas de panne de courant dans la maison, elle permet d’alimenter des appareils directement, jusqu’à 1000w. Le kit Solarbank 2 E1600 Pro + Batterie additionnelle + Compteur intelligent 2700 € les quatre panneaux 1400 € www.anker.com

Thomson Streaming Stick 145G

Sécurité d’avoir toujours son contenu multimédia avec soi

On part en vacances ou en déplacement et l’on n’est pas sûr de pouvoir continuer à suivre ses séries ou films sur Netflix, Disney, My Canal ou YouTube autrement que sur son portable ou son PC. Avec ce stick compact au format clé, on peut transformer n’importe quel téléviseur muni d’une prise HDMI en un Smart TV intègrant Google TV. Celui-ci devient une passerelle multimédia dernière génération. Il suffit juste d’avoir une connexion WIFI. Le Thomson Streaming Stick 145 offre la possibilité de lire les émissions en 4K Ultra HD. Il intègre aussi Chromecast ce qui lui permet de diffuser le contenu de son smartphone. Une télécommande ergonomique avec Google Assistant facilite la navigation pour trouver son contenu et utiliser sa voix pour trouver des vidéos YouTube, les derniers films à succès ou demander à Google des actualités et informations sur le Web. Tout cela pour un prix très compétitif de 70 € www.mythomson.com

Netgear le nouveau système Mesh Wifi 7 Orbi 770





Orbi ou not Orbi, on ne se pose pas la question, la sécurité et la maîtrise de son réseau WIFI avant tout.

Fournisseur leader de solutions Wifi innovantes et sécurisées, Netgear élargit et démocratise aujourd’hui sa gamme de produits Orbi Wifi 7 avec l’ajout de ce nouveau produit. La majorité des Français utilisent une box qui diffuse un Wifi d’ancienne génération, âgé de 16 ans pour du Wifi 4, 10 ans pour du Wifi 5 et 5 ans pour du Wifi 6. Netgear avec cette gamme démocratise le système Mesh. Pour rappel, Mesh veut dire maillage. La base et les autres bornes « satellites » sont à répartir dans les pièces pour s’assurer d’une couverture totale. Elles se connectent automatiquement entre elles. Le système Orbi assure donc une distribution parfaite et unifiée dans tout le domicile. Que cela soit dans une maison. De plus en plus d’appareils se connectent en WIFI, ici pas de jaloux avec le Wifi 7, chacun peut profiter de la nouvelle génération de streaming 4K/8K, de vidéoconférences fluides, de jeux en ligne sans latence. Le télétravail est devenu la norme et davantage d’appareils comme les casques AR/VR ou les plateformes axées sur l’IA font partie du quotidien. Leur point commun, ils nécessitent tous une latence extrêmement faible et un débit Wifi plus élevé. C’est ce que propose le WIFI 7. Orbi 770 supporte jusqu’à 100 appareils simultanément avec une couverture estimée à 750 m2 pour le pack de 3, et avec 11 Gb de puissance Wifi 7 sur chaque borne, il y a de quoi faire ! La forme cylindrique de la série Orbi 770 a été conçue pour une performance optimale mais aussi pour s’intégrer parfaitement sur un bureau ou dans un salon. Fini le produit noir que l’on cache. Chaque satellite dispose de quatre antennes internes haute performances équipées d’amplificateurs puissants pour une couverture à 360 degrés, quelle que soit la disposition de la maison. Sont incluses des fonctions de sécurités telles que les mises à jour automatiques du firmware, la sécurité Wifi WPA3, un contrôle d’accès, un Wifi dédié pour les invités et un Wifi dédié pour les objets connectés (IoT), ainsi que le support du VPN. Un plus, la série Orbi 770 sera le premier produit à disposer d’une couche de sécurité supplémentaire avec la fonction Advanced Protection (Protection Avancée), uniquement disponible chez NETGEAR. Cette nouvelle fonction protège le système Wifi non seulement contre les menaces connues, mais aussi contre les menaces inconnues sans ralentir le Wifi. Prix : 1 base et 2 satellites (pack de 3) couverture estimée de 750m2 : 999,99 € ou 1 base et 1 satellite (pack de 2) couverture estimée de 500m2 : 699,99 €. www.netgear.com