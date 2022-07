Saumur: du Livre et du Vin

Line Papin présente son dernier opus plan B "Une Vie Possible"

Camille Goudeau et son "Nouveau Départ" et sa jolie couverture en vague d'Hokusai

Sylviane-Degunst sa bio résumée en " Moi Vieille et Jolie" Ah Ca le fait !!

Christian Wurster et Catherine Mathivat deux magottent à Saumur !!

Nathalie Deshayes nous présente au menu 40 plantes comestibles ben en temps de guerre famine et disette voilà un book utile moi ma plante comestible favorite c'est la Côte de Boeuf Rossini

Alexandra Macdonald et un book sur son ancetre Alexander W Macdonald pas l'inventeur du burger mais le guerrier colonial mais 'ethnologue

Alexandra-Rosenfeld et son indispensable livre " Ma Méthode Bien-être "

Cali et son calin " Voila Les Anges" "

La jolie Camille Goudeau, ses yeux noirs sa belle chevelure et son "Les Chats éraflés"

La vigneronne Cecile Pire-nous présente son Chateau De Fosse Seche et son Tom Pousse de fiston

Erik Orsenna et "Les Mots immigrés" co écrit avec son ami linguiste Bernard Cerquiglini,

Franz-Olivier-Giesbert exhibant son dernier book "Le sursaut" et son joli chapeau de paille d'italie

President de Livre et Vin Jean Maurice Belayche nous présente le laureat du prix Jen Carmet l'auteur de "Chef" Gautier Battistella qui a déja recu le prix Lipp 2022 pour le même ouvrage

Hugo Clement engagé et réengagé s'affiche avecson journal de guerre écolo

Jean Maurice Belayche Jacky Berroyer et Philippe-Faure-Brac mousquetairent à Saumur

Oui demain vous appartient Juliette-Tresanini et son recueil de recettes faites de "Ces Phrases Qui Vous Changent la Vie !

Kevin Elarbi ne se tient plus à carreaux et nous pond un ouvrage sur la Folle histoire du cinéma

Les femmes savent écrire et boire Sarah Doraghi et Charlotte-Bouteloup vont peut etre s'attaquer à un book à deux sur l'amitié feminine et vache