ROAD TRIP MYTHIQUE SUR LA WILD ATLANTIC WAY

Plus longue route côtière du monde, la Wild Atlantic Way emprunte au Connemara certains de ses détours les plus sauvages et fascinants…

Pour entamer son périple iodé dans l’est irlandais du bon pied, on prend pension au Ballynahinch, romantique château ayant appartenu en son temps à un maharadjah et planté dans un décor enchanteur… Trois cents hectares de nature sublime, au pied de la chaîne des Twelve Bens, où serpente un cours d’eau prisé des pêcheurs à la mouche. On enfile ses bottes de pluie et on part battre la campagne, cette lande merveilleuse à la beauté austère, faite de tourbe et de bruyère, de petits ponts de pierre ancestraux, de lacs et de rivières. Galvanisé par l’air tonifiant, on se blottit au coin du feu, en compagnie d’un bon bouquin de Wilde ou de Shaw et d’un scone, avant de s’attabler au Fisherman’s Pub pour s’y sustenter d’huîtres plates et d’un ragoût d’agneau à la Guiness.





Cap au sud le long de la grandiose Route Alantique, pour une succession de petits villages de pêcheurs accrochés aux côtes tourmentés. Roundstone, avec ses rues pentues, ses bâtisses colorées et ses coracles, bateaux à rames typiques, est le plus charmant d’entre eux. On y déjeune au O’Dowd’s, pittoresque restaurant du port. Quelques kilomètres au nord, et nous voici à Clifden, charmante petite ville et capitale du Connemara. On y dort à la Quay House, maison d’hôte donnant sur le quai, décorée de manière aussi incroyable que non minimaliste par un couple d’anciens antiquaires. De là, on rejoint la très panoramique Sky Road et ses fantastiques jeux de lumières, puis l’abbaye bénédictine de Kylemore, fantaisie néogothique à flanc de colline se reflétant dans l’eau.



Petite randonnée dans le spectaculaire Parc national du Connemara, royaume des renards, des hermines et des fameux poneys sauvages, mais aussi de tombes mégalithiques millénaires. Après quelques jours paisiblement écoulés au Delphi Lodge ou à la Cashel House, deux institutions on ne peut plus cosy droit sortie d’Agatha Christie, fin du périple à Galway et ses rues médiévales, la ville « la plus irlandaise d’Irlande », pour une tournée des pubs et une bonne rasade de whiskey et de musique traditionnelle. Ne manquez pas Tigh Neachtain et Tigh Choili, temples les plus illustres du banjo, du stout et du flûtiau !

Ballynahinch Castle Hotel

www.ballynahinch-castle.com

La note : à partir de 280 euros la chambre double

Le must : diner en amoureux à l’Owenmore, restaurant gastronomique de l’hôtel

Le conseil : initiez vous à la pêche à la mouche lors d’un cours particulier !

Cashel House : un ravissant cottage, face à la mer, entouré d’un immense parc. L’impression d’être au milieu de nulle part, comme hors du temps. Un sentiment onirique qu’éprouva sans doute le général de Gaulle lorsqu’il se retira ici avec sa femme durant deux semaines en 1969 et y commença à écrire ses mémoires… Chambre double à partir de 205 euros.

https://cashelhouse.ie/cms/

Préparer son voyage : avec Tourism Ireland

www.tourismireland.com/

Location de charme avec Abritel

www.abritel.fr

Abritel, expert de la location de vacances pour les familles et les groupes d’amis, propose plus de 2 millions de locations dans 190 pays à travers le monde. Dont nombre de splendides villas, lodges et cottages au Connemara et dans toute l’Irlande. Comme ce superbe bungalow eco-friendly en bord de mer, offrant une vue magnifique sur le littoral rocheux et les montagnes et entouré de fleurs et de plantes sauvages. Idéal pour un séjour inoubliable dans la sauvagerie et la solitude du Connemara !

https://www.abritel.fr/location-vacances/p1152029a?noDates=true&uni_id=1413155



Par Sébastien Bardos