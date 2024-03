QUI PEUT (ENCORE) SAUVER LES PUFFS ?

Adulée ou détestée, elle ne laisse personne indifférent et tout le monde à son avis sur elle – surtout les non-puffers ! Alors que le gouvernement fait tout pour l’interdire, de nouveaux produits font leur apparition chaque jour sur le – très juteux – marché hexagonal. Cigarette électronique, vape, puff, des explications s’imposent…

Depuis les années 2000 – début de la commercialisation des vapes telles qu’on les connaît en 2004, les e-clopes ont réalisé le casse du siècle, avec un chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliard pour 2023. Tout ça en bonne conscience : ce marché s’est appuyé sur la volonté de trouver des alternatives au tabagisme, d’accompagner les fumeurs vers un arrêt de la combustion du tabac et un contrôle du taux de nicotine absorbé.

En une vingtaine d’années d’existence, les modèles ont beaucoup évolué, à l’instar des téléphones portables, reléguant les premiers modèles de vapes au rang des antiquités comme le 3310 de Nokia…

Cependant, cette évolution s’est faite au détriment de l’environnement. En effet, les puffs jetables ont un impact bien plus important que ces mégots dégueulasses, qui occupent déjà bien le terrain.

Deuxième hic, l’engouement des jeunes utilisateurs pour le vapotage et les enjeux de santé publique liés à cet usage précoce. Ainsi, le ministre de l’environnement a lancé le plan “une génération sans tabac” fin novembre 2023.

Ce “plan” consiste à augmenter le prix des paquets de cigarettes à 13 € pour 2027, étendre les zones sans tabac, renforcer les contrôles des points de vente et interdire les puffs jetables. La loi a été adoptée après modification en première lecture le 7 février dernier par le Sénat. Si le plan se déroule sans accroc, la loi pourrait être appliquée dès l’automne de cette année, avec l’aval de la Commission européenne.

Avec des enjeux commerciaux aussi considérables, pour s’adapter à cette nouvelle législation, les puffs sont devenues rechargeables – batteries et e-liquides. Mais alors, en quoi sont-elles différentes des classiques cigarettes électroniques ? Est-ce encore une alternative crédible à la combustion du tabac pour la santé et l’environnement ? Comme le modèle Tappo Air de la marque Lost Mary, ces puffs se distinguent par leur facilité d’utilisation et d’entretien, pas de boutons de réglages ou mise en marche ni d’entretien, il suffit d’aspirer une bouffée dans l’orifice pour allumer sa puff et de recharger sa batterie au besoin, elle-même associée à une cartouche de e-liquide, ce qui permet de varier les parfums. Mais c’est surtout leur prix qui constitue un véritable argument de vente, 7,90 € pour la Tappo Air. Lost Mary est une de ces marques qui s’est spécialisée dans les puffs faciles à utiliser. Déjà présente en Angleterre, la marque s’attaque désormais à la France, le troisième marché mondial de la vape, avec sa Tappo Air, qui n’est pas concernée par l’interdiction voulue par le gouvernement. D’ailleurs la France n’est pas la seule à vouloir en finir avec ces puffs jetables, la Belgique, l’Allemagne et l’Irlande envisagent également d’interdire leur usage. La puff jetable est ainsi vouée à disparaître… au profit des rechargeables.





Par Julio Remila