Dans le club de mes copines La blonde Gabrielle Lazure et la brune Vanessa Seward je les ai connues au Palace et aux Bains

"Les Hommes préfèrent Les Blondes? " Le Vaudeville 2022 c'est cette jolie romancière brune Joy Majdalani pour son book "Le Gôut des Garcons"

Joy Majdalanie est venue avec son heureux copain Luca Alberto Rizzo qui veille au grain ou à la graine on ne peut pas dire que ce chanceux garcont ait mauvais gout

Vanessa Seward fashion Styliste, Gabrielle Lazure actrice et la designer Sigrid De l’Epine mousquetairent au Vaudeville

Max Armanet de Forum Média, Francois Armanet redac en chef de l'Obs non il n'est pas le papa de Juliette Armanet et le compagnon de la jolie et docte Elisabeth Quin

Vanessa Seward doit muser pour son mari Bertrand Burgalat !

Fabrice Gaignault a du flasher sur la ceinture et la veste canari du photographe Jean Marie Perrier

Bien Fait !! Marc Lambron allume Jean Maris Perrier en mode arroseur arrosé

Marc Lambron of the french academy if you please essaie de piquer mon beau job !

Devine qui vient diner ce soir? Anna Cabanna nous présente Jean Michel Blanquer son Ministre de Mari

Bertrand de Saint Vincent sandwiche entre Anna Cabana et Francois Armanet du jury Le Vaudeville

Joy Majdalani a le sourire joli et plutôt facile !

Joy Majdalani reçoit un chèque de 5000 euros de Regis Chevallier directeur du Vaudeville Allez Joy change les en monnaie qu'on aille les jouer au flipper au rythme du juke box

Ici avec Alix Girod De l'Ain et Francois Armanet Marc Lambron tient le titre de son prochain best seller "5000 Balles" c'est mieux que "99francs" Non?

Oui oui le jury du Prix Vaudeville décerne à l'unanimité et avec force Clap Claps Le Vaudeville 2022 à la belle

Jean Marie Pérrier L'oeil du maitre et dog Daphnee La voix de son Maitre