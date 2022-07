Jean Pierre Marois est venu avec sa fille Klara : Plus de Comtesse de Ségur mais du Francoise Sagan histoire de la mettre dans le grand bain !

Pierre Jean Chalençon qui est persuadé que Napoleon a hésité entre La Beauharnais et la Sagan a prsésenté sa maman à Denis Westhoff digne fils de Francoise Sagan

Elle ne voulait pas rater l'occasion Diana Ross est venue faire un boeuf au Prix Sagan Ah on vient de me dire que ce n'etait pas Diana Ross mais cette chanteuse est charmante et a du talent