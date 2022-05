Pop-Up et Live IBEYI a la fondation Lafayette Anticipation.

Noami et Liza Diaz le duo Franco-Cubain a qui le show-biz americain fait les yeux doux

A l entrée de la Fondation Lafayette Anticipation une expo de photos intimes de Naomi Diaz. moments de vie et selfies intimes.

Au pop Up Ibeyi on peut se faire tirer les cartes.

L' artiste La CHICA et ses amis plasticiens mexicains.

Au pop up on peut également decouvrir les pierres précieuses et leur vertues magique