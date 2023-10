Pipa : surf, dauphins et açaï

Niché sur la côte nord-est du Brésil, le village de Pipa, ses plages sans fin, ses eaux turquoise et sa nature exubérante, risque bien, quand vous y aurez gouté, de devenir votre maitre étalon du petit eden tropical.

Pour découvrir Pipa et son incroyable enfilades de plages enchanteresses, on prend ses quartiers au Madeiro Beach. Un hôtel que sa situation idyllique rend tout simplement exceptionnel. Perché sur la falaise, dominant la sublime praia do Madeiro, il jouit d’une vue stupéfiante sur l’océan. Un véritable joyau découvert il y a une petite dizaine d’années par trois compères bordelais et surfeurs lors d’un voyage au Brésil. Tombé amoureux fou de l’endroit, ils ont transformé une pousada vieillissante en un superbe 4 étoiles à la déco sobre et élégante mêlant inspirations brésiliennes et indonésiennes. 35 bungalows et suites, coiffés de leur toit en palmes tressées et disposant tous d’une terrasse, s’égrainent au sein d’un jardin tropical comptant plus de 100 espèces différentes.

A la fois chic et décontracté, familial et intimiste, le Madeiro a été pensé par ses concepteurs comme une grande maison aux lignes épurées, qui préserve l’esprit de communion avec la nature de ce spot hors du commun. Une retraite idéale, sorte de petite bulle paradisiaque, où l’on se sent à la fois immédiatement chez soi et totalement dépaysé, comme hors du temps. Sa piscine, faite de sable compact d’Ibiza, sa terrasse, avec vue panoramique sur l’océan, où l’on petit déjeune au son des vagues en compagnie de sympathiques iguanes, et l’accueil du personnel, attentif et chaleureux, complètent le tableau. Sans oublier un restaurant dont la savoureuse cuisine fusionne spécialités brésiliennes et internationales.

En contrebas, l’immense plage de Madeiro Beach, bordée par des falaises d’un rouge ocre coiffées par la végétation tropicale, est accessible directement depuis l’hôtel. On la rejoint par un escalier en bois de 160 marches accroché à la roche… avant de s’essayer au surf, le sport qui a grandement contribué à rendre la destination aussi cotée. Depuis une dizaine d’années, Pipa est en effet devenue un spot incontournable pour les passionnés de surf du monde entier. Les vagues puissantes et constantes qui déferlent sur ses rivages offrent aux amateurs de tous niveaux des opportunités de glisse exceptionnelles. Que vous soyez débutant intrépide ou professionnel aguerri, les différentes plages de Pipa feront votre bonheur. Madeiro et ses longues vagues parfaites permet de se lever sur sa planche facilement, et est donc particulièrement apprécié par les novices et amateurs de long board. Tandis que la Praia do Amor, constellée de roches volcaniques, convient mieux aux shortboard et aux riders chevronnés…

La réputation de Mecque de la glisse de Pipa s’est encore renforcée quand Italo Ferreira, qui a grandi à Baía Formosa, un charmant petit village situé à proximité (et que l’on peut visiter lors d’une excursion en jeep), est devenu champion du monde de surf en 2019… Après avoir dûment profité des vagues, on déjeune les pieds dans le sable dans le second resto du Madeiro Beach hotel, le beach bar, d’une salade toute fraîche, d’un poisson grillé ou d’un succulent açai (purée faite à partir d’une baie pourpre qui pousse sur le palmier du même nom et qu’on agrémente d’une ribambelle de fruits tropicaux).

Les vagues parfaites sont loin d’être l’unique attrait de Pipa. Les eaux cristallines de la région invitent les amateurs de kitesurf à s’élancer dans les airs, propulsés par les vents constants et puissants qui balayent la côte. L’observation des dauphins, qui sont constamment présent dans le coin, tout spécialement le long de la plage de Madeiro et dans la bien nommée baia dos golfinhos, enchante également les voyageurs. On jouit de leurs cabrioles, qu’ils exécutent parfois à quelques mètres seulement, en kayak, en surfant, ou en nageant… Pour les amateurs d’aventures terrestres, on part à dos de cheval ou en buggy explorer les dunes dorées, les lagunes et les mangroves qui constituent ce site exceptionnel.

Le soir approchant, on file prendre l’apéro et contempler le soleil couchant à Tibau do Sul, village situé à quelques kilomètres de Pipa et donnant sur une immense lagune propice aux balades en bateau ou en stand up paddle. Possibilité de déguster de délicieuses huitres produites dans cette sorte de bassin d’Arcachon tropical. Pour le dîner, retour à Pipa pour tester l’une des nombreuses adresses que recèle cet ancien village de pêcheurs devenu en quelques décennies l’un des endroits les plus stylés de la côte brésilienne.

Mention spéciale à Chez Marilia, petit resto de charme à la cuisine italienne impeccable, Apprecie, spots classieux aux influences japonisantes et El Farolito, un argentin maitrisant les belles pièces de bœuf et les téteilles de rouge comme il se doit. On prolongera en éclusant quelques caïpis ou quelques pingas (la délectable gnôle locale) tout en découvrant la vibrante nightlife locale, fort sympathique quelque soit le jour de la semaine. DJ electro, groupe de forro, de reggae ou de samba, il y en a pour tous les goûts. Très légèrement excentré, ne manquez pas le Taipa et son excellente programmation de musique live !

Madeiro Beach Hotel and Resort

https://fr.madeirobeachhotel.com/

La note : à partir de 178 euros la suite

Le must : bercé par le chant de l’océan, sirotez une caïpi caju sur la terrasse en contemplant le ballet des surfeurs

Le conseil : ne manquez pas la langouste du beach bar de l’hôtel

Pousada Aconchego

Un super petit hôtel situé en plein cœur de Pipa, mais au calme, au bout d’une charmante petite rue aux pavés colorés. Tenu là aussi par un Français, le très sympathique François, tombé amoureux de Pipa, de ses plages et de son surf. Localisation hyper privilégiée donc, à deux pas de la plage, des restos, et de la vie nocturne, mais confort, détente et sérénité dans l’enceinte de la pousada, enfilade de chambres dont certaines possèdent terrasse et vue sur mer, au milieu d’un jardin tropical de 1000 m2. Petite piscine extérieure, Wi-Fi et parking, clim, et un super petit déjeuner ! Chambre double à partir de 63 euros. https://www.pousada-aconchego.com/

Par Sébastien Bardos