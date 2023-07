PIERRE ADRIEN GIROGUY – SKWAD : « NOUS SOMMES LA POUR REMETTRE LES FRANÇAIS AU CŒUR DE L’INFLUENCE »

Arrondir ses fins de mois grâce à vos réseaux sociaux même si vous n’êtes pas influenceur ? C’est possible avec Skwad, l’application qui arrondit les fins de mois de ses utilisateurs en contrepartie de quelques story. Rencontre avec Pierre Adrien Giroguy, l’homme qui créé du pouvoir d’achat grâce aux réseaux sociaux.

Ces derniers temps l’influence a été au cœur des discussions et des médias (tribune JDD). Quel est votre ressenti sur ces questions ?

Il était effectivement nécessaire de faire un état des lieux et d’anticiper ce que seront les prochaines années de nos métiers. Cette tribune était maladroite et s’adressait beaucoup plus aux professionnels du secteur qu’à la population Française. Mais oui il y a un besoin de régulation, oui cela engage les agences, les marques et les créateurs de contenus. Il faut également prendre en compte que nous sommes sur un marché relativement jeune et où il y a encore beaucoup de choses à appréhender. Il y a tout un lien de confiance à re bâtir suite aux dérives de ces dernières années. Mais nous sommes convaincus que cela passera en remettant l’acteur / consommateur au cœur de ces questions. Dès le début du projet , nous avions choisis d’appliquer ce règlement à nos participants les nano et micro influenceurs et au final cela ne change pas grand-chose pour nous.

Vous avez une particularité, celle de rémunérer vos utilisateurs. C’est d’autant plus intéressant au vu du contexte de l’inflation, mais concrètement ça marche comment ?

C’était important de remettre l’humain au cœur de cette influence. La personnalisation et l’authenticité d’un conseil aura toujours plus d’impact qu’une simple publicité.

Nous partons d’un double constat ; Le premier « tout travail mérite salaire » : les créateurs de SKWAD sont des mini créateurs ultra localisés et pertinents : ils créés du contenu pour les marques et les annonceurs en partageant leurs expériences en point de vente ou lors de l’utilisation du service .

Le second étant qu’avec une rémunération : la qualité du service est garantie : que ce soit pour l’annonceur et pour le créateur !

Quand vous parlez de rémunération, on est sur quels montants ?

La rémunération chez SKWAD oscille entre 30 et 300 euros par mois pour une personne participant régulièrement aux campagnes (selon son univers…) : elle est calculée sur l’impact généré pour l’annonceur : c’est pour cela que tout le monde à sa place chez nous !

Finalement est ce que c’est pas un retour aux sources pour l’influence avec le nano, le micro, et la question d’entourage de confiance et de proximité ?

C’est totalement ça, dans la mesure où cela s’assimile presque à du bouche à oreilles. Première chose fondamentale : aucun de nos utilisateurs ne se voit imposer une participation à une campagne d’influence. Ils sont libres de choisir les choses dont ils vont faire la promotion sur leurs réseaux. Deuxième chose : les marques comprennent également que la question des territoires s’avère être primordiale et que rendre le consommateur acteur peut être un formidable vecteur de ROI. Et enfin la parole d’un proche a toujours plus de poids qu’une publicité ou qu’un “Big influenceur”.

Si vous deviez synthétiser Skwad en une seule génération, plutôt, x, y, z, ou millennials ?

Aujourd’hui on peut effectivement considérer que l’on s’adresse principalement à une cible 18/35 ans. Au-delà de cela, notre ambition est de devenir à terme un pont générationnel. Les prochaines générations de retraités seront familière du monde numérique et de l’utilisation de ces réseaux sociaux. Elles n’auront aucuns soucis à partager leurs conseils sur Insta !

Ce qui par contre est beaucoup plus Gen Z que « boomer » c’est qu’aujourd’hui on a plus le réflexe de se faire des compléments de revenus avec des applications de locations d’appartement, de covoiturage ou de revente de vêtement : et cette habitude va se propager sur les réseaux sociaux : passer plus de 2h par jour sur les réseaux : pourquoi pas faire en sorte que cela mette du beurre dans les épinards !

Ce secteur est-il fiable ?

Ce qui est fiable c’est nous … les humains !

On a toujours apporté de l’attention à ce que nos amis, nos collègues ou notre famille aime, fait ou consomme … on observe un glissement des campagnes publicitaires du produit vers l’humain privilégiant les valeurs, l’authenticité et l’impact plutôt que le meilleur, le moins cher et le plus beau.

On apporte naturellement plus de poids à la parole d’un proche que de la marque directement.

Avec tout ce qui s’est passé au niveau des ministères et des institutions, approuvez-vous l’intérêt des politiques à ce sujet ?

C’était une étape nécessaire. Il y a eu énormément de dérives, de victimes, des vagues de cyber harcèlement… La limite a largement été franchie et il était temps que l’on statue enfin sur ces questions. La priorité étant que les messages de l’UMICC et du SCRP soient réellement écoutés et considérés par les institutionnel et que cela ne serve pas le buzz des politiques à court termes.

Polska et Tootatis invité à Tpmp et BFMTV sur la question de la réforme des retraites, c’est une bonne idée ?

Nous ne sommes pas dans une logique de buzz, donc assez loin de cette typologie de Big Influenceurs. Par contre, on ne peut que s’insurger face aux remarques désobligeantes dont elles ont pu faire l’objet.

Est-ce que vous comprenez les critiques que peuvent susciter les influenceurs, quand ils prennent positions sur des sujets d’actualités ?

Oui et c’est légitime. Depuis bientôt plus de dix ans, les influenceurs sont justement influents parce qu’ils font rêver leurs communautés. Et en dépit de toute la proximité et de toute la normalité qu’ils peuvent laisser transparaître, dans l’imaginaire collectif il reste inacceptable pour une majorité de Français de se voir donner des leçons par des gens qui “n’exercent pas de vrais métiers » à leur sens.

Skwad est présenté comme une solution locale pour tous les Français mais vous avez une action quand même très marquée au niveau locale et régional ?

On en revient à ce que je vous disais précédemment, à savoir la volonté des marques de renforcer leur ancrage territorial. C’est ce qui constitue l’essentiel de nos dernières campagnes notamment. Allez chercher les Français là où ils se trouvent et donc au-delà des grandes villes. Et le plus fascinant dans tout ça c’est que ce sont souvent des grandes marques à portées nationales qui font souvent le choix de Skwad.

On leur offre une possibilité unique : mobiliser des milliers de « petits » créateurs et ambassadeurs qui vont relayer leur message : on reduit ainsi la distance psychologique entre la marque et le client final !

Question cache, Lena situation comme égérie Skwad vous prenez ou vous passer ?

Lena est super, elle ne clash pas , toujours bienveillante et très pro. Cependant Chez SKWAD on s’adresse à des utilisateurs comme vous et sur des communautés modestes mais très proches. On ne pense pas qu’elle y trouve son compte …mais on est toujours preneur d’un coup de pouce …Lena si tu nous entends !