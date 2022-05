ON SE FAIT UNE TOILE À LA MAISON.

Netflix, Amazon vidéo, Apple TV toutes ces plateformes de vidéos à la demande sont devenus incontournable pour regarder des films, un évènement sportif ou des séries récentes ou anciennes. Tout le monde ne peut pas se payer ni avoir la place pour une grande télé qui coûte de plus en plus cher. De plus peu d’appartements peuvent consacrer tout un mur à un grand écran noir inesthétique quand il est éteint. D’où la tendance d’investir dans un vidéoprojecteur de plus en plus abordable, performant et de plus nomade, parfait pour les petits appartements. On pourra compléter le kit du parfait cinéphile chez soi par un écran de projection transportable, un casque HI FI sans oublier les box télé. Voici le choix de Technikart non exhaustif qui permet de se faire une séance de cinéma chez soi ou à l’extérieur avec ou sans popcorn.

Par Serge Adelfang

Xgimi Halo + Ce vidéoprojecteur, l’un des meilleurs dans sa catégorie, justifie son + par une meilleure luminosité et une stabilité de l’image assurée par l’IA. Par ses dimensions, sa batterie rechargeable et son faible poids, il peut se positionner n’importe où dans un appartement ou peut s’emporter dans un sac pour une projection à l’extérieur. La qualité du son n’a pas été oublié grâce à ses haut-signé Harman Kardon . Le Halo + bénéficie d’une bonne définition d’image Full HD et il prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth. La mise au point se fait automatiquement avec plusieurs modes de réglage de l’image complété par une bonne connectique. On regrettera une anse pour le transporter et une autonomie sur batterie de seulement deux heures. 799 €

Oray Butterfly cette société française fabrique en autre des écrans de projections comme le Butterly. il est compact, très facile à installer, il se déplie et se range en quelques secondes et cela partout devant n’importe quelle surface et même à l’extérieur. Il suffit de lever la barre supérieure de l’écran pour l’ouvrir grâce au mécanisme à pantographe. On peut aller jusqu’à 2m40 de base. Facilement transportable grâce à sa poignée et aux roues situées à chaque extrémité du carter de l’écran. Idéal pour ceux qui ne veulent pas monopoliser un mur entier pour installer un écran de projection. A partir de 499€

Thomson THA100 Vrai couteau suisse du divertissement « Utile » est l’adjectif le plus à même pour décrire cette box Box Androïd TV. Compacte, Il suffit de la brancher à un écran et reliée au Wi-Fi, elle ouvre la porte à tous les divertissements. Sa télécommande facilite la recherche sur les plateformes de streaming comme Netflix, Prime, MyCanal, Salto, OCS et autres services de vidéo à la demande mais aussi pour regarder la télévision en live ou en différé. Tout cela en Ultra HD, il ne manque plus que le canapé. 79, 90 € –

Focal Celestee La société stéphanoise reconnu pour ces produits pour audiophiles propose entre autres des casques audio HI-FI qui offrent une nouvelle norme d’écoute au casque. On est dans le premium avec le Celestee, un des derniers nés de la gamme. Design premium, ce casque fermé est sans concession dans sa fabrication, la qualité et la restitution du son pour une nouvelle expérience d’écoute. Tout est fabriqué et assemblé en France. Conçu pour s’isoler des bruits environnant grâce à ses épais coussinets qui offrent un confort d’écoute. Sa précision sonore, sa réponse en fréquence très étendue permettent une immersion totale qui vient complémenter et mettre en valeur l’image projetée. 999€

