Mozambique : la plus belle côte d’Afrique !

Avec plus de 2500 kilomètres de littoral, le Mozambique recèle un fascinant panel de plages paradisiaques à la biodiversité préservée. La preuve par trois avec quelques uns des spots les plus idylliques du pays.

On commence cette tournée des plages à Vilankulo, l’une des destinations les plus renommées du Mozambique. Cette jolie station balnéaire, encore très authentique, court le long de plages immaculées léchées par les eaux cristallines de l’Océan Indien, et fait face à l’archipel de Bazurato. Cinq îles de corail rose précieusement gardées au sein d’un parc naturel, véritable sanctuaire marin. Pour se délecter de ces joyaux, on pose ses valises à Casa Babi. Une adorable maison d’hôtes située sur l’une des plus jolies plages de Vilanculos, qui offre une vue imprenable sur la baie.

Après des années passées dans le domaine de la pub et de l’informatique, la passion commune pour la plongée de Sabrina (Franco-italienne) et Denis (Français) les a conduit vers ce petit paradis. Ils y ont repris le centre de plongée Odyssea Dive, avant de créer Casa Babi en 2011, avec l’intention d’offrir aux plongeurs comme aux non plongeurs une expérience familiale, où les invités se sentiraient comme chez eux. Pari plus que réussi ! Chambres les pieds dans l’eau très confortables et qui donnent toutes sur la mer, jolie petite piscine, cuisine exquise, centre de plongée et école de kite surf… Et à tout moment, depuis la terrasse, la salle à manger ou la piscine, une vue fantastiques sur la baie de Bazaruto.

Un paysage unique au monde, fascinant feuilletage de bleu et de blanc, bancs de sables puis lagunes, à perte de vue… Fusion du ciel, des flots et de la terre, aux airs de mirage, d’hallucination… Les voiles des boutres surgissant comme des tentes berbères, plantées dans cet étrange désert… Ballet des bateaux et des hommes, perdus dans cette immensité, écrasés par le soleil… Un chef d’œuvre impressionniste en perpétuel mouvement, au gré des marées, des saisons et des vents, propice à la plus vibrante contemplation…

Après quelques balades, à pied ou à cheval, le long de ce tableau vivant, accompagné de l’un des sympathiques toutous de Casa Babi, après avoir dument observé la vie des pêcheurs locaux et les femmes superbement drappées de capulanas colorées, direction l’Archipel de Bazaruto. A une heure de bateau, un eden de sable blanc, immaculé, de dunes immenses, d’eaux turquoises et de barrières de corail.

La promenade y est inoubliable, et la plongée ou le snorkeling, mondialement renommés, tout aussi mémorable. Les eaux limpides et généreuses sont le royaume des dauphins, des baleines à bosse (entre juin à septembre), des tortues caouannes, luths ou vertes, des étranges dugongs et de plus de 2 000 espèces de poissons.

Direction le sud pour se rendre aux Dunes de Dovela. Un superbe Eco lodge installé au cœur d’un environnement préservé, géré avec passion par Thomas, l’un des fondateurs du lieu, et Alexandra, sa compagne. Dominant un immense cordon de dunes couvert d’une forêt primaire côtière et bordé par un lac, le lodge offre une vue imprenable sur l’Océan Indien. Ce lieu magique, c’est l’histoire d’une aventure folle, celle de deux amis d’enfance originaires de Touraine, qui rêvaient depuis toujours de bâtir un lieu à eux, en accord avec leurs convictions et dans un site exceptionnel.

Après de longues prospections sur les côtes du Mozambique, ils choisissent cet endroit totalement vierge, et décident d’y créer un projet durable, écoresponsable, et qui bénéficiera aux populations des alentours. Des dizaines de villageois sont ainsi formés à la peinture, la menuiserie, la maçonnerie et participent au projet. Un travail titanesque de plusieurs années, initié par la construction d’une piste de 13 kilomètres à travers dunes, qui a abouti à l’édification de plusieurs luxueux bungalows. Situé à 50 mètres l’un de l’autre, ils disposent d’une terrasse privée avec vue sur mer, et ont été pensé pour être en harmonie avec l’environnement sauvage. Autre option, des tentes en dôme installées sur des plateformes de bois, disposant là aussi d’une terrasse privée et équipées de lits doubles, petites bulles cosy posées en pleine nature. La partie principale du lodge se compose d’une vaste réception, d’une terrasse panoramique avec hamacs et confortables canapés, d’un bar et d’un restaurant ouvert à la brise du large. Le séjour s’effectue en pension complète, et un soin tout particulier est apporté aux repas. Produits de la mer et des villages alentours sont cuisinés avec talent, en mêlant savoir faire français et influences locales.

Par ses formes arrondies et les matériaux choisis, bois et chaume principalement, le lodge se fond à merveille dans la nature environnante, sans dénaturer le paysage. Il s’intègre à un vaste projet de préservation des cotes et de l’écosystème unique de dunes. L’approvisionnement en eau se fait ainsi grâce à un forage, la gravité se chargeant ensuite de la distribution et assurant des pertes minimes. Les 100 hectares de dunes constituant le domaine du lodge sont surveillés par les villageois associés au projet, pour éviter que des arbres y soient abattus notamment.

Les activités proposées sont en harmonie avec les enjeux de préservation de ce lieu unique. En contrebas, la magnifique plage de Manhame court à perte de vue. Abritée des vagues et des courants par un récif, elle s’avère idéale pour la nage ou une petite séance de snorkeling. Les dunes sont quant à elles propices à de longues balades dans cet écosystème hors du commun. Un guide vous accompagnera à la découverte des arbres, plantes et animaux, endémiques pour nombre d’entre eux, que recèlent les dunes. Outre de très nombreuses espèces d’oiseaux, vous ferez la connaissance des sympathiques singes vervets. De juin à octobre, ne manquez pas le spectacle grandioses des baleines à bosse, dont certaines choisissent le site pour se reproduire.

Pour achever ce petit tour du Mozambique littoral, on remonte légèrement au nord pour rejoindre Tofo, pittoresque village de pêcheurs bordé d’une somptueuse plage. On s’installe à Baia Sobnambula, l’un des plus beaux boutique hôtels de Tofo, sis dans une ancienne maison portugaise magnifiquement rénovée, perché sur pilotis et adossé à la colline verdoyante. Depuis la terrasse, on jouit d’une vue magnifique sur la plage de sable blanc et l’océan. Bois massif, voilages, déco à la fois simple et raffiné, palmiers et bougainvilliers, hamacs et fauteuils de bois… les bungalows et les chambres invitent au chill le plus total avec une grande élégance.

Mention spéciale aux incroyables salles de bains végétalisées et au délicieux petit déjeuner. Ainsi qu’à la cuisine en général, succulente… Pour varier les plaisirs, rendez-vous au restaurant Tofo-Tofo, véritable institution où la pêche du jour sera accommodée à la perfection !

Située au bord du canal du Mozambique, la région de Tofo abrite de fantastiques sites de plongée. Raies manta géantes, mérous-patates, poissons-clowns, barracudas, requins pointes blanches, requins-zèbres feront partie de vos rencontres sous-marines. Tofo est particulièrement réputé pour ses requins-baleines. Sa pointe, très riche en plancton, est assidument fréquentée par ces inoffensifs colosses, plus grand poisson des océans… L’immense plage de Tofo est également le paradis des surfeurs. Ses rouleaux turquoise sont le terrain idéal pour s’essayer à la glisse. Tofinho, la plage voisine, soumise à des vents puissants fait le bonheur des kitesurfeurs.

Tofo reste un village paradisiaque d’initiés. A l’exception de quelques backpackers et amateurs de plongée, peu de voyageurs connaissent son charme enivrant. Le village a su préserver son authenticité, ce qui ne l’empêche pas de compter nombre de petits restos et de bars stylés. On se balade entre les étals multicolores de son marché artisanal et ses maisons aux teintes azur, on contemple les pêcheurs locaux partir en barque, on barbote dans ses piscines naturelles creusées par les flots, on assiste au ballet des crabes et des oiseaux jouant avec la marée, on chevauche au soleil couchant, ou on laisse tout simplement le sable blanc filer entre ses doigts pour oublier le temps…

Casa Babi :

Chambre double avec vue sur océan et petit-déjeuner à partir de 215 euros

https://www.casababi.com/

Dunes de Dovela :

Bungalow pour deux personnes en pension complète à partir de 465 euros

https://www.dunesdedovela.com/

Baia Sonambula :

Chambre double et petit-déjeuner à partir de 215 euros

Par Sébastien Bardos