MÊME PAS PEUR 2026 : AURÉLIA MENGIN, L’ÂME DU « SUD SAUVAGE »

Réalisatrice, fondatrice du festival Même pas peur à La Réunion, Aurélia Mengin défend depuis seize ans un cinéma fantastique exigeant, loin des centres urbains et des cases établies.

Pourquoi avoir créé le festival Même pas peur dont la seizième édition va débuter à La Réunion ?

Aurélia Mengin : Parce que je suis d’abord réalisatrice. Je fais des films fantastiques, surréalistes, expérimentaux, qui ne trouvaient pas leur place dans les circuits classiques, encore moins à La Réunion. Je me sentais très seule, une femme incomprise, presque « ovni ». Créer un festival de films fantastiques, c’était une façon de trouver une famille de cinéma, et de ne plus être isolée.

Pourquoi l’installer à Saint-Philippe, dans le Sud sauvage ?

Ce n’est pas un hasard. Saint-Philippe, entre volcan et océan, c’est un décor brut, violent, viscéral, un lieu que j’adore. Ça correspond exactement au cinéma que je défends, qui n’est pas un cinéma facile. J’aime cette symbiose. Et puis il faut faire un effort pour venir. Pendant plusieurs jours, les gens vivent ensemble, logent sur place. J’aime cet esprit d’un « Woodstock du cinéma ».

On vous a conseillé de l’implanter ailleurs ?

Oui, dans des zones plus touristiques, plus riches. Ça aurait été plus simple financièrement. Mais moi, je voulais me sentir utile dans un territoire excentré, amener quelque chose là où on ne l’attend pas. Et nous avons un soutien sans faille de la mairie…

Quelle est la mission profonde du festival ?

Pour moi, l’art doit être utile. On amène à La Réunion un cinéma inédit, on crée du lien social, on travaille énormément avec les scolaires. Dès la première édition, les séances écoles étaient pleines. Aujourd’hui, les enfants d’hier sont adultes, certains participent à la programmation. C’est ma plus grande fierté.

Comment le festival a-t-il évolué en seize ans ?

Les débuts ont été très durs : peu de public, peu de presse. Puis le bouche-à-oreille a fonctionné. À partir de la cinquième édition, un public fidèle est né. Aujourd’hui, les gîtes sont pleins six mois à l’avance. L’exigence, qui était vue comme un frein, est devenue notre signature.

Quelle est votre ligne artistique ?

Un fantastique exigeant, mais jamais snob. Des films qui créent du débat, qui jouent avec le réel, l’absurde, l’expérimental. Cette année, beaucoup de films parlent des métamorphoses du corps et mettent en scène des héroïnes féminines en rébellion intérieure.

Comment se présente l’édition 2026 ?

Nous avons 62 films, de 23 pays différents, beaucoup d’avant-premières françaises. Un gros travail artisanal, notamment le sous-titrage fait par mon frère. On alterne des films accessibles et d’autres plus déroutants, pour que chacun reparte avec un coup de cœur ou un coup de colère. Parmi mes chouchous, Marama, un film sublime de Nouvelle-Zélande sur les Maoris, entre rêve et fantasmes ; Thinestra, qui parle d’anorexie et de boulimie, un vrai grand film féministe tourné par un homme ; Exit 8, un film-concept adapté d’un jeu vidéo, avec un homme qui tourne en rond dans les couloirs d’un métro de Tokyo ; ou encore Cielo, d’Alberto Sciamma, l’histoire d’une petite fille habitée par une force qui la dépasse, dans un voyage initiatique en Bolivie…

Où en êtes-vous comme réalisatrice aujourd’hui ?

Malgré les prix, les distinctions, vingt ans de travail, je n’arrive pas à trouver de producteur pour mon prochain film, Le Soupir des papillons. Pour le monter, j’ai fondé ma propre société de production avec des proches. On cherche des aides régionales, des coproductions étrangères, du crowdfunding. Le but est de produire le film en indépendant, comme les précédents. J’aimerais le tourner en octobre prochain, en Bretagne. Je mets une énergie immense à défendre les films des autres avec le festival, alors que je peine à faire exister les miens…

