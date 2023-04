Maison Ruinart X Eva Jospin Party

Lorena Vergani Sans Perrotin et le directeur Art et culture international de chez Ruinart Fabien Vallerian

Lionel Jospin a travers ce labyrinthe exotico gothique appercoit sa talentueuse fille Eva au bout du tunnel et lui fait coucou !

Pour feter sa nouvelle installation Eva invite son papa Lionel et Sylviane Agacinski à sa crémaillère ou le Ruinart coule à flots

De L'utile à L'agréable: Stephanie Bergonzo et Magda Danysz, adorent le travail architectural d'Eva Jospin et les nivaux à bulles de La Maison Ruinart !

Yann Arthus Bertrand me présente Fredric Dufour le grand Boss de la Maison Ruinart !

Eva Jospin et Lou Doillon prouvent par Me Too que les brunes ne comptent pas pour des prunes ,