M Chat fête ses 25 ans a la galerie Brugier Rigail

Laurent Rigail and friends

Ce soir un chat peut en cacher un autre.

Les M CHAT sont aux anges

Thomas alias M CHAT fête ses 25 ans de voyage de Toits et de toiles

Laurent Rigail M CHAT et Eric Brugier

Pas de bizutage a l acrylique

Eric Brugier et ses amies

Les nouvelles toiles de M Chat

Accessible et discret, M Chat gratifie ses visiteurs d'une dédicace perso

Beaucoup de mon de pour fêter cet anniversaire

L expo de M Chat a découvrir au 40 rue Volta Paris 3eme

Beaucoup de formats différents et une oeuvre collective

Eric Brugier et un ami

Les artistes en herbe sous le regard de M CHAT

Un chat Bucolique

Les Chats symbolisent leur lieu de vie dans les pays voyagés par Thomas

Et oui en 25 ans pas mal de M Chat ont essaimé

Nantes

Un M CHAT pylochrome

Nouvelle pièce

Expo M CHAT chez Brugier Rigail 40 rue Volta Paris 3 eme Metro Republique ou Arts et Metiers

Peintre franco-suisse, Thoma Vuille (a.k.a. M. CHAT) est né à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, en 1977. Il produit ses premières oeuvres de street art à l’acrylique alors qu’il n’a que 15 ans, en mémoire de son grand-père, peintre en bâtiment. Cette idée de « mémoire » du mur, en tant que matière, va d’ailleurs rester solidement chevillée à son travail. Élève de l’Institut d’arts visuels d’Orléans entre 1995 et 2001, c’est dans les rues de cette ville qu’il va créer son personnage emblématique : M. CHAT, une figure bienveillante et joyeuse, souriant au détour des murs et sur les toits.

#MCHAT #thomasVuille #brugierrigail #peinture #chat #graffiti #monsieurchat #ruevolta #expo #bday #25ans #technikart #gilpetipas