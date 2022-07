L'égerie de la Soirée Ophelie Guillermand entre Jean Maurice Ripert de Long Plan international France et Jean Pierre Marois de Bons plans National aux Bains !

Euh Je préfère Ophélie Guillermand en vraie haute et en couleurs qu'en black and white par son pote photographe Frederic Meylan

Voilà la sempiternelle photo de groupe sur fond de photocall avec nos top modèles Maria Borges, Ophélie Guillermand et Cindt Bruna !!

Maria Borges, Ophélie pas Winter mais Guillermand et Cindy Bruna en girls band le To Be frisent