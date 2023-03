LES SILENCIEUSES : RETOUR EN ENFANCE GARANTI !

Techno, house, rap & scratch : à votre guise ! Pour sa 17e édition, la nocturne musicale réservée aux 18 ans et + de la Cité des Sciences, Les Silencieuses, a dévoilé son thème : Retour en enfance ! Ateliers, expositions et animations mis en musique par les quatre Dj’s guest invités : ça se passe le 30 mars prochain, Paris 19e !

La nocturne de la Cité des sciences et de l’industrie, Les Silencieuses, organise une nouvelle soirée musicale sur le thème du « Retour en enfance ». Pour cette 17e édition, Les Silencieuses, réservée aux 18 ans et +, souhaite nous faire retomber dans l’imaginaire du jeu, à travers ses espaces dingues comme son planétarium et son système de projection laser haute définition en 8 K. Ateliers, expositions ouvertes et animations ont été créés pour être accompagnés des mix live des quatre Dj’s guest invités : Mum’s, Sidney, Eddy Flex et Sophie Coste. Libre à vous de suivre la performance live souhaitée ou de changer en cours, puisque des casques sont mis à disposition pour déambuler dans ses espaces tant scientifiques que fantaisistes ! Le ciel au Moyen-Âge, 1000 ans d’astronomie et autres cartes postales interstellaires seront ainsi bousculés par la house et la techno d’Eddy Flex et de Sophie Coste, ou par le scratch et le rap de Mum’s et Sidney.

Ce come-back festif vers l’enfance se passe au 30 avenue Corentin Cariou, 75019, à Paris, de 19 h à 23 h. Clôture et rêverie infinie sous le ciel illuminé des milliards d’étoiles de la Voie Lactée – save the date : jeudi 30 mars…



Par Alexis Lacourte