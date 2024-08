Les Psychédéliques : Une Exploration des Truffes Magiques, Champignons Hallucinogènes et LSD

Termes servant à désigner les substances hallucinogènes, les psychédéliques sont fortement ancrés dans les cultures américaines ou occidentales. Ils sont, pour certains d’entre eux, considérés comme des produits illégaux et sont de plus en plus utilisés dans le domaine médical pour trouver des réponses adéquates aux problèmes de santé. Tour d’horizon dans cet article sur ces produits qui sont susceptibles de provoquer des troubles durables.



Qu’est-ce que les psychédéliques ?

Largement popularisés par Timothy Leary, mais aussi par Aldous Huxley dans les années 1960, les psychédéliques font référence aux substances induisant des changements dans l’humeur, la perception ou la conscience. Leur utilisation remonte à l’antiquité et bon nombre d’entre eux proviennent des plantes (cannabis…), des champignons (psilocybine) ou encore des cactus (mescaline…). Les effets qu’ils induisent dépendent généralement de :

L’âge des consommateurs,

La quantité consommée,

La fréquence de consommation,

L’état d’esprit,

La durée de consommation.

Par ailleurs, il convient de noter que les psychédéliques, qui sont également connus sous le nom d’hallucinogènes sérotoninergiques, forment une vaste famille de substances. Les plus connues d’entre elles sont les truffes magiques, les LSD, voire les champignons hallucinogènes. Une fois consommées, elles se fixent sur les récepteurs sérotoninergiques du cerveau qui sont responsables de l’humeur, de l’anxiété, des émotions, de l’appétit, mais aussi de l’apprentissage. Il en est de même de la mémoire, de l’agression, ainsi que du sexe.



Les différents types de psychédéliques

Comme mentionné précédemment, les substances psychédéliques se présentent sous diverses formes. En voici quelques-uns.





Les champignons hallucinogènes

Les Champignons hallucinogènes sont des champignons contenant des substances (la psilocybine, la psilocine…) capables d’altérer les états de conscience. Ils peuvent être récoltés dans la nature, mais peuvent également être cultivés. De plus, ils se consomment par ingestion (séchés, crus, par infusion…), poussent dans des environnements sombres (praires, forêts…) et sont notamment reconnaissables grâce à leurs couleurs (gris, bruns…), à la forme de leur chapeau ainsi qu’à leur pied fin. Pour ce qui est de leurs effets, ils débutent 15 à 60 minutes après leur consommation. Quant à la durée de ces effets, elle varie généralement de 3 à 7 heures.

En outre, il importe aussi de rappeler que les champignons hallucinogènes peuvent être consommés pour diverses raisons. En effet, mis à part le fait qu’ils aident à mieux se sentir, il est également possible de les ingérer pour faire face à des émotions, se distraire ou pour s’adonner à des pratiques spirituelles. Leurs effets, qui sont susceptibles de varier d’une personne à une autre, sont d’ordres mentaux ou émotionnels. Ils vont de la joie aux fous rires en passant par les confusions sensorielles, les changements d’humeur, les secousses musculaires ou encore la paranoïa.

Pour finir, retenez que les champignons hallucinogènes, que vous pourrez par ailleurs acquérir sur la plateforme de vente de Growbarato, se diffèrent des truffes magiques sur bon nombre de plans. Ils sont, par exemple, moins compacts que ces truffes, procurent des sensations plus fortes et varient souvent en taille.



Les truffes magiques

Les truffes magiques, également appelées truffes psilocybe sont des champignons se développant sous la surface du sol. Elles se distinguent des champignons hallucinogènes par leur couleur terreuse, mais sont aussi plus douces, plus dures, voire plus sèches que ces types de champignons. En ce qui concerne la durée de leurs effets qui sont mentaux ou visuels (hallucinations…), elle varie souvent de 3 à 5 heures.



Les LSD et autres psychédéliques synthétiques

Contrairement aux substances sérotoninergiques, les LSD sont des psychédéliques synthétisés en laboratoire. Ils sont généralement vendus sous forme de gouttes, de pastilles gélatineuses, de petits papiers buvards ou encore de boules de poudre. De plus, ils provoquent, tout comme les MDMA, des hallucinations, des confusions, des nausées ainsi qu’une augmentation du rythme cardiaque. Ils font tous deux l’objet de plusieurs recherches et sont notamment utilisés dans des thérapies assistées par les substances psychédéliques pour mieux traiter les troubles mentaux.



L’utilisation thérapeutique des psychédéliques

À l’époque actuelle, les produits psychédéliques sont utilisés dans de nombreux traitements pour soulager, combattre, voire atténuer les symptômes des troubles tels que l’anxiété, l’alcoolisme, la dépression ou encore le PTSD. Ils sont principalement étudiés dans des institutions de recherche (Université de Yale, CHU de Nîmes, Université McGill, Centre sur la toxicomanie de la Colombie-Britannique…) par des chercheurs, des étudiants de même que par des docteurs. S’agissant des essais cliniques qui ont été organisés par ces personnes ou institutions, ils ont permis de mettre en lumière les procédés à adopter pour venir efficacement à bout des maladies évoquées plus haut. L’un des plus notables d’entre eux est l’essai clinique portant sur les effets de la psilocybine chez des patients atteints de troubles d’usage de l’alcool associés à la dépression.



Les précautions à adopter pour bien utiliser les produits psychédéliques

Les psychédéliques étant des produits potentiellement dangereux, il est nécessaire de les utiliser avec précaution pour se prémunir de certains risques. Ainsi, en respectant les doses prescrites, vous pourrez éviter de faire de l’overdose, d’aggraver votre état de santé ou de développer une accoutumance.

D’autre part, avant de recourir aux psychédéliques pour un usage thérapeutique, il est important de tenir compte de son âge, de la gravité de la pathologie ou de son état d’esprit pour une utilisation sûre. Il en est de même des conseils émanant des professionnels de santé ou de ceux qui les commercialisent.

Produits dont les effets psychoactifs diffèrent d’une substance à une autre, les psychédéliques ont essentiellement une origine naturelle. Ils vont des Champignons hallucinogènes aux LSD en passant par les truffes psilocybe que vous pourrez découvrir sur le site de Growbarato. D’autre part, ils sont généralement sans dangers, mais il est indispensable de prendre des précautions avant de les consommer pour mieux préserver sa santé.