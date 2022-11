Alain Benoist de chez facade est pris en sandwich entre la boss du MAD Christine Macel et Eva Campocasso une égérie des belles années Palace

Christine Macel directrice du M A D avec Lydia Goldberg et Alain Benoist (de Facade Magazine) en stéréo

Un diaporama nous fait redecouvrir Alain Pacadis by le grand photographe Simon Bocanegra

Voila une photo qui me dit quelque chose; Philippe Krootchey Zorrote, et triotte avec Philippe Starck plutot circonspect et Thierry Mugler hilare