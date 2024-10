Leonard Paris PAP Palais Tokyo

Un model Rose et black fleuri Leonard Paris pousse une trotte lelong du runway

Un autre model Rose et black fleuri Leonard Paris pousse une trotte lelong du runway

Un autre model Rose et black fleuri Leonard Paris pousse une trotte lelong du runway

Un model porcelaine white et blue Leonard Paris pousse une trotte lelong du runway

Des models fleuris Leonard Paris poussent une trotte lelong du runway et virevoltent durant la finale

Des models fleuris Leonard Paris poussent une trotte lelong du runway et virevoltent durant la finale

Des models fleuris Leonard Paris poussent une trotte lelong du runway et virevoltent durant la finale

Des models fleuris Leonard Paris poussent une trotte lelong du runway et virevoltent durant la finale

Dominique Busso de Forbes et Sandra Ackerl sont venus saluer Georg Lux

Ah des retardés en Leonard arpentent le runway: La splendide Mariée à la bourre en close up ! Thats All Folks !!