Le Prix du Meurice 2023

Vous connaissez Gilles Martin-Chauffier? Il est écrivain et rédacteur en chef de Paris Match (Le Poids des Mot Le Choc des Chromos) !!

Alix Girod de l'Ain girose un max avec Carole Chretiennot presidente du Prix de Flore du Prix de La Closerie des Lilas et Pauline Dreyfus

Voilà le dream team de Jury autour de la Présidente Franka Holtmann la grand e boss de l'Hoel Meurice : ean-René van der Plaetsen,Pauline Dreyfus, Anne-Sophie von Claer, Alain Bonnand, Carole Chrétiennot, Gilles Martin-Chauffier Frédéric Beigbeder, Alix Girod de l’Ain, and Marc Lambron

Marc Lambron, Fredric Beigbeder et Alix Girod de l'Ain triumviratent au photocall

Dans le monde entier sur tous les ecrans télé et panneaux publicitaires digitaux on découvre le visage du dernier Meurice 2023 : Paul Saint Bris !! Quel Talent !

Franka Holtmann est plus que ravie de remettre le cheque de 3000 zeuros à l'heureux Paul (Pas Gonzague) Saint Bris

Beigbeder et Carole Chrétiennot le Prix de Flore Canal Historique

Olivier Orban, Anne Fulda, Christine Orban et Marc Lambron nous font un élégant tapissage !

Franka Holtmann La Presidente du Prix Meurice chic to chic avec la presidente du prix de Flore et de La Closerie Carole Chretiennot

A L'hotel Meurice un jour de fête ca se passe toujours comme ca sous les lustres les convives se pressent vers l'open bar dans l'ordre la courtoisie et la bonne humeur ! Hic! Le Saint Emilion 2010 il est très bon !

Vincent Darré avec Soline Delos et Elisabeth Lenchener qui est deja prête pour le Prix de Diane

Les Orban et Le Beigbeder Toute une histoire !!

Carole Chretiennot avec Jean pierre Saccani et Bertrand de Saint vincent les jurés vétérans du Prix de Flore !

Nathan Devers de chez BFM et Anaele Maman cherchaient un photographe pour Doisneautiser "Le Baiser du Meurice" Clic Clac merci Kodak!

Aymeric Paquin, et Fabien Paquin Directeur afrtistique Ruinart sont frangins !!

Oh Oh Les DJ Marine Neuilly et Paul Saint Bris vont ils nous mettre les fameux Slows d'ORLAN?