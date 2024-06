LE DEAUVILLE GREEN AWARDS : LE FESTIVAL ÉCOLOGIQUE À L’AVENIR DURABLE

Deauville s’apprête à accueillir la treizième édition du Festival International du Film Responsable, les 12 et 13 juin 2024. Ce festival, connu sous le nom de Deauville Green Awards, célèbre les meilleurs films axés sur la transition écologique et sociale. En quelques années, ce festival a su s’imposer dans l’industrie des festivals en France.

L’Essor du Festival

Depuis sa création, le Deauville Green Awards n’a cessé de croître. François Morgant, le fondateur du festival, a eu l’idée de créer cet événement il y a quatorze ans, après avoir produit une série de documentaires pour l’Agence Française de Développement en Afrique et en Asie. Constatant le manque de festivals consacrés à l’environnement en France, il décide de lancer son propre festival. Avec le soutien de partenaires comme l’ADEME, VEOLIA, ainsi que la mairie de Deauville et quelques mécènes, la première édition a attiré une centaine de films en compétition et 500 films 13 ans après.





Compétitions et Jury

Le festival propose trois compétitions principales : les documentaires télévisés, les films d’entreprises et les films publicitaires. Le jury, composé de producteurs, de réalisateurs, de représentants d’entreprises et d’ONG, sélectionne les meilleurs films. En 2023, le documentaire « The Territory », qui suit le peuple natif Uru-eu-wau au Brésil, a remporté le grand prix , il figurait également parmis les grands gagnants du festival Sundance soulignant la qualité des films présentés.





L’Impact et l’Importance du Festival

François Morgant souligne l’impact des films écologiques, affirmant que les images ont le pouvoir d’éveiller les consciences d’une manière unique. Il raconte que des jurés travaillant dans de grandes entreprises ont modifié leur façon de consommer après avoir visionné ces documentaires. Cette transformation est au cœur de la mission du festival : utiliser le pouvoir de l’image pour sensibiliser à la transition écologique.





Défis et Avenir

En 2024, le festival fait face au défi de rester pertinent dans un contexte où les messages sur le développement durable sont omniprésents. François Morgant défend l’efficacité des films pour montrer la réalité de manière directe, sans détour. Le festival s’efforce également de montrer l’exemple en proposant désormais des plats végétariens lors des événements.





Ambitions Futures

Le Deauville Green Awards aspire à évoluer en donnant plus de place à la fiction, avec l’ambition de devenir « le Cannes du développement durable ». Cette vision prometteuse suggère que le Festival International du Film Responsable a encore de beaux jours devant lui.



Par Aurianne Martino