Isabelle Huppert et Anna-Mouglalis en conciliabulles de champagne-

Alexandre Cammas Son Fooding préféré c'est le Smack Bar d'Elodie Rouge

C'est sûr Bertrand Bonello tournera Apollonide 2 avec Celine Sallette-

Blogs en stock Hermine Chanteau et Marie Gilliot

Smack Smack Chloe Jouannet et Zoe-Marchal distribuent des bizous a tout va moi j'attend presque patiemment mon tour!

Chloe Jouannet trop connue pour etre La Belle Inconnue de La Semaine dans "Voilà"

Devine Qui Vient Diner Zoe Marchal compte presenter Panayotis Pascot à Alexandra Lamy sa moman

Djanis Bouzyani pas peu fier parade entre Hajiba Fahmy et Marie-Ange-Casta-

Djanis Bouzyani en catimini fait des retouchements à Marie Ange Casta

DJ Henri aux platines mène La Danse Euh et mes slows y pensera t elle?

DJ Henry devrait ecrire Slows Here Slows Now

Isabelle Huppert bientot dans "3couleurs: Rose"

Jeppe Hein a toujours rêvé def aire un selfie avec ORLAN

Jeppe Hein et Anna-Mouglalis aiment papoter autour de la machine à champagne: Le Ruinartmaton

Jeppe Hein et son twin Jeppe Deux

Jeppe Hein et son pote le DA de Ruinart Fabien Vallerian vous savez héro d'un film de Luc Besson

Marie Ange Casta essaie de m'envoyer un sms mais au Palais de Tokyo la 7G ne passe pas et j'ai plus de batterie

ORLAN voudrait apprendre à Jeppe Hein à danser le Techtronik

Pas d'hélico pour Yann Arthus Bertrand Boire ou surVoler Ben Il a choisi!

Quel veinard ce Sandor Funtek jalousement bodyguardé par CelineSallette et ChloeJouannet!!

Sonia Diop est une habituee des vernissages de Jonathan Gervoson Ah bon Cest pas un vernissage de Jonathan Gervoson ?

Trop sympa Anna-Mouglalis pour pas faire de L'ombre à Marie Papillon et à Agathe-Tissie ese met à leur hauteur

Ca se passe toujours comme ca dans les RuinartXJeppeHein Parties !!

ZoeMarchal fille d'Olivier Marchal couvre les murs de graffitis Mais que fait donc La Police?