J.K. PLACE, HAVRE GLAMOUR AU CŒUR DE ROME

Dans une scène hôtelière romaine foisonnante, le J.K. Place Roma, boutique hôtel haut de gamme, fait figure de véritable bulle d’exclusivité et incarne l’essence même de l’hospitalité.

Présente à Capri, Rome ou Paris, la marque JK est un gage d’excellence. Et son établissement romain n’échappe pas à la règle… Situé près du Palais Borghèse, à quelques minutes de la Piazza di Spagna et du Panthéon, JK Place Roma est l’adresse de charme confidentielle au coeur de la ville éternelle.. Avec seulement 27 chambres et suites délicatement décorées, « le JK est une maison plutôt qu’un hôtel », explique Maria Strati, directrice et maîtresse de maison de cet établissement hors du commun, membre des Leading Hotels of the World. Ni gym, ni spa ici, mais une chaleureuse hospitalité, le luxe incomparable d’être reçus comme chez des amis.

On sonne à la porte du bâtiment classique du quartier de Campo Marzo, qui abritait l’école d’architecture de Rome, avant de pénétrer dans l’univers ultra raffiné du JK Place Roma. Le grand salon d’hiver, foisonnant de plantes vertes qui s’épanouissent sous l’imposant puits de lumière distillant suavement la clarté du jour, est un éblouissement. En attendant d’être installé dans la chambre, confortablement installé dans de profonds canapés de velours, une coupe de champagne à la main, on contemple le mariage éclectique et opulent, délicieusement dolce vita, de statues antiques, de mobiliers stylés des années 60 et 70, d‘encadrements de portes en bois sculpté et en marbre, le tout relevé d’un soupçon de détails géométriques Art déco.

Cette décoration à l’élégance si singulière, parvenant à être tout à la fois baroque et épurée, extravagante et feutrée, c’est la touche unique du designer florentin Michele Bönan. Mixant sans hésiter les styles les plus divers, alliant les pièces a priori les plus disparates, il réussit pourtant, tel un équilibriste de haut vol, l’exploit de créer un ensemble parfaitement cohérent, à l’harmonie totale et à l’atmosphère envoutante… Onirique, lynchienne même, comme dans cet incroyable ascenseur, sorte de petit boudoir volant, bordé de grands miroirs et habillé d’une banquette Dior de velours gris. Il s’ouvre sur les chambres et suites réparties sur trois étages.

Toutes ont un agencement, une configuration et une décoration propre : murs blancs, gris ou vert, meubles raffinés mêlant ici aussi styles et époques, photographies de palais italiens de Massimo Listri, statues rappelant l’ancienne école d’architecture, boiseries rutilantes… Mais toutes sont aussi douillettes, toutes conservent le cachet signature qui fait la réputation JK Place. Et jouissent d’une immense salle de bain en marbre de carrare tout simplement exceptionnelle, qui fait écho aux bains romains … Difficile de ne pas s’y sentir comme un aristocrate se livrant à ses ablutions ! Sentiment altier renforcé par les incroyables lits à baldaquin au design épuré et au confort inoubliable. Parquet, vaste dressing plaqué de palissandre, petite attention déposée en chambre chaque soir… ajoutent une ultime touche de raffinement. Au 3e étage, les chambres sont pourvues de terrasses privées donnant sur la piazza voisine et les toits de la ville, où prendre son petit-déjeuner ou dîner en toute intimité…

Dans un lieu aussi chic, on pourrait s’attendre à un restaurant guindé. Il n’en est rien. Avec sa double porte aux huisseries en marbre, ses petites salles en enfilade, ses murs habillés d’une surprenante palette vert colvert, soie jaune ou aigue-marine, ses alcôves à la lumière tamisée, et son lustre spectaculaire, véritable sculpture, le lieu baigne dans une atmosphère asiatisante doucement décontractée. On y sert une ribambelle de succulentes spécialités italiennes, plus ou moins revisitées, sans oublier quelques escapades vers les grands classiques : burgers, Club Sandwich et salades variées.

Avant cela, l’apéritif se prend dans le bar lounge élégant ou le salon-bibliothèque, en feuilletant la collection de livres de mode, art et design tout en sirotant l’un des cocktails maison comme le JK Sour à base d’Amaretto, de citron et fruit de la passion, ou un classique, Americano, Negroni ou Franciacorta. Le tout servi de manière à la fois sympathique – le sourire à l’italienne – et discrète, jamais pesante.

Point fort du JK Place : les expériences exclusives proposées par l’hôtel, liées à l’art, au design et à la mode. Visites privées, guides spécialisés, personal shopper, privatisations de certains lieux, tables dans les restaurants les plus réputés, possibilité d’assister aux défilés mode et aux expos les plus courues… l’équipe fait tout son possible pour satisfaire les envies des clients les plus exigeants ! Maria Strati, la directrice, vous fera vivre le Rome de La Grande Bellezza… Les adresses romaines, des plus chics, confidentielles, au plus authentiques, n’ont aucun secret pour elle !

J.K. Place Roma. Via di Monte d’Oro, 30, 00186 Rome

https://jkroma.com/