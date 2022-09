Hello Planet 2022 aux Fauvettes

Charly Thomasson et Baptiste Riard du film "Batman"

Hello Planet Prix de la Meilleure Comédienne Julie Pacheco pour "Je Pouvais Pas Savoir" avec Wendy Grenier

Hello Planet2022 du Meilleur Réalisateur Leo Giraudeau et Vincelot Romain pour le film «Viande »

Ambiance avec tous les nominés de "Hello Planet 2022

Juliette Tresanini et Natoo en mode shoobidoo Bidoo

Hello Planet fondateur Jean Baptiste Nicolas, et le jury 2022 / Jeremie Dethelot, Natoo, Philippe Lacheau, Juliette Tresanini et le public en liesse pour la photo de classe