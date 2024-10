Green Escape : havre de paix écolo à Uluwatu

Niché sur la côte sud de Bali, à Uluwatu, célèbre pour ses falaises spectaculaires et ses plages de surf, le Green Escape Eco Resort est un véritable havre de paix pour les voyageurs en quête de nature et de durabilité.

Cet éco-resort allie confort moderne et respect de l’environnement, offrant ainsi une expérience hédoniste et zen aux visiteurs D’un charme discret mais certain, faisant la part belle aux matériaux durables et locaux, tels que le bois, la pierre et le bambou, pour créer une ambiance chaleureuse et authentique, et à de nombreux éléments architecturaux et décoratifs typiquement balinais, l’hôtel se distingue par son engagement envers le développement durable. Il propose des initiatives écologiques, telles que la collecte des eaux de pluie, des douches au débit d’eau mesuré, le recyclage des déchets et des eaux usées et la production d’énergie renouvelable, grâce à des panneaux solaires qui le rendent presque auto-suffisant. Un ensemble de mesures qui permet de réduire l’empreinte carbone de l’établissement tout en sensibilisant les visiteurs aux pratiques durables.

Les adorables bungalows, au nombre de 5, sont conçus pour minimiser l’impact environnemental et chaque espace est décoré avec goût et harmonie. Les guests peuvent profiter de la piscine à débordement, construite avec des pierres locales et traitée avec un système ioniseur, une technologie verte idéale pour la santé, d’un petit jardin luxuriant et d’une ambiance sereine au beau milieu de la vibrante Uluwatu.

Green Escape soutient Bali Life Foundation, une petite organisation caritative aidant les enfants de l’île. Possibilité d’apporter et de donner des objets tels que des vêtements, des livres, des fournitures scolaires, des jouets… Le resort, tenu par un couple de Bruxellois qui se pliera en quatre pour satisfaire vos demandes, est la porte d’entrée idéale vers un séjour inoubliable sur cette île magique. Les activités proposées au Green Escape sont variées et visent à reconnecter les visiteurs avec la nature : séances de yoga, massages apaisants, et randonnées sont proposés pour ceux qui souhaitent se ressourcer. Le resort organise également des ateliers de cuisine balinaise et des cours de surf. Les gourmands ne seront pas en reste, avec un petit resto sur place qui met en avant les ingrédients locaux et ravira les papilles des visiteurs ! Petit-déjeuner gourmet délicieux.

Aux alentours, ne manquez pas les plages de Padang Padang et Bingin, parfaites pour le surf et la baignade. Mais aussi le Temple d’Uluwatu, perché sur une falaise à 70 mètres au-dessus de l’océan, l’un des plus sacrés de Bali. La vue panoramique sur l’océan au coucher du soleil est à couper le souffle. Possibilité d’assister à la célèbre danse Kecak qui y est régulièrement présentée.

Uluwatu est une destination prisée non seulement pour ses paysages spectaculaires, mais aussi pour sa scène gastronomique et ses lieux nocturnes. Côté resto, direction La Baracca ou Il Salotto, restaurants italiens chaleureux, Warung Bejana, pour une expérience authentique de la cuisine balinaise, Laggas, un asiatique fusion ou, du même tonneau, Seed. Côté cafés, bars ou clubs, on ne rate pas le Single Fin, bar emblématique perché sur la falaise et célèbre pour ses sunset spectaculaires, The Cashew Tree, Hatch, Tabu, et Ulu Cliffhouse !

https://greenescapebali.com/

A partir de 125 euros la nuitée en bungalow (2 personnes)

Par Sébastien Bardos