Weinsanto a fait ses classes chez la Maison Gaultier et le grand Jean Paul Gaultier est là au premier rang de son défilé !

Déesse de L'amour et la Déesse de La Mortt ouvrent le bal du défilé Weinsanto

L'amour et La Mort se rejoignent forcément à la fin sur le runway !

La Fille au trench ! by Weinsanto

La Reine des neiges by Weinsanto

BB dans "Le Mepris" mais en version Noir et Blanc par Jean Luc Weinsanto

La Reine de La Nuit by Weinsanto qui a aussi inspiré le DJ Wolfgang Amadeus Mozart !!

the Queen of the Couette à la conquête du Podium !!