ÊTRE UN SUPER COMMUNICATOR

Et si établir un lien profond avec quelqu’un nécessitait seulement quelques outils ? C’est la théorie des Super Communicators, ces personnes capables de connecter avec n’importe qui. On a testé pour vous.

« J’ai trop la flemme de sortir, mais j’ai besoin de réseauter… ». Au téléphone, la voix de ma meilleure amie est légèrement métallique. Certes, depuis qu’elle a déménagé à Berlin, nos semaines sont rythmées d’appels à rallonge où elle me raconte ses efforts pour rencontrer du monde. Mais « réseauter » ? C’est bien la première fois que j’entends un mot aussi entrepreneur-coded dans la bouche de ma raveuse préférée, qui cultive son potager en redescente le dimanche.





APPRENTISSAGE PAR PODCAST INTERPOSÉS

Son obsession depuis qu’elle a changé de vie, c’est la communication. Fini le small talk : elle cherche constamment à créer un lien fort immédiat avec chacune de ses nouvelles rencontres. De plus en plus, elle me pose mine de rien des questions pleines de sens, que je ne m’étais pas posées moi même : Quand je lui raconte mon weekend à Londre, elle ne me demande pas si j’ai aimé la ville. Elle s’enquiert de comment je m’y suis sentie. Vlan, la super question d’interview. N’était-ce pas moi, la journaliste du duo ? Un peu jalouse de cette nouvelle aptitude, je m’interroge. Où a-t-elle pu bien apprendre tout ça ? L’enquête est lancée… Dans ses dernières écoutes Spotify, je découvre un premier indice. Entre le nouvel album de Demi Lovato et des heures de musique zen, trône le podcast Supercommunicators : How to connect with anyone. Prête à débloquer, moi aussi, mes super pouvoirs sociaux, je lance l’épisode un…

Première leçon – ô combien surprenante – les rois de la communication sont ceux qui savent écouter. Le premier outil à développer serait donc ma capacité à discerner dans quel type de conversation je suis tombée. Au fil de ma journée, je m’entraîne. Mon coloc se plaint de mal dormir ? Typique des conversations pratiques. Je me dois de lui fournir des solutions – ici, cesser d’écouter mon podcast sur l’enceinte du salon après minuit. À la pause midi, ma collègue raconte son date raté. Mes récentes découvertes me permettent d’identifier une conversation émotionnelle ! Je m’efforce de fournir écoute attentive et compassion. Enfin, 16 heures, je poirote avec une attachée de presse en attendant une interview. L’heure est à une conversation sociale ! La démarche à suivre : lui poser des questions afin de nous trouver un point commun à développer – nous aimons toutes les deux les films de Guiraudie. Cela ne fait pas de nous des meilleures amies, mais a le mérite de faire durer la conversation jusqu’à l’arrivée du principal intéressé.





OPRAH, APPRENDS-MOI

Le soir venu, je fais quelques recherches. Le grand gourou des « Super Communicators », c’est Charles Duhigg. Un journaliste américain poids lourd : prix Pulitzer, rédacteur au New York Times… et auteur de livres à la lisière du développement personnel. How to unlock the secret language of connection (2024) en fait partie. Charles Duhigg est un grand défenseur de la vulnérabilité pour créer un climat de confiance, et donc faire s’ouvrir l’autre : et il le répète : « Chacun peut devenir Oprah Winfrey, et même faire pleurer d’émotion n’importe qui ». Depuis, le livre a été adapté en podcast sur Slate, en Ted Talk… Avant de finir dans The Next Big Idea, le podcast déniché dans la playlist de ma meilleure amie. C’est là, assise en tailleurs dans mon salon silencieux, que je réalise pourquoi celle-ci me parle de « réseauter », ou « devenir une meilleure collaboratrice » en ce moment. Car The Next Big Idea, c’est le podcast de Linkedin, qui s’est empressé de voir en la super-communication une super-qualité-professionnelle… Là où Charles Duhigg proposait d’établir une connection avec l’autre, Linkedin propose d’utiliser cette faculté pour appliquer dans la vraie vie sa principale fonctionnalité virtuelle : le bouton « se connecter ». Au final, la leçon est claire : que vous désiriez faire grandir votre réseau ou, comme ma besta, simplement vous faire des copains, écoutez les gens. Je veux dire, écoutez vraiment.



Adèle Thiéry