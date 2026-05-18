DOROTHÉE BONASSIES : « LA TECHNOLOGIE ACCESSIBLE »

À la conquête du marché hexagonal depuis 2023, BYD, premier constructeur mondial de voitures électriques, vient de nommer Dorothée Bonassies (passée par Renault et Volkswagen) à la tête de sa branche française. Nous l’avons rencontrée pour discuter voitures flottantes, bornes de chargement ultra-rapides et lancements premium.

Vous êtes directrice générale de BYD France depuis novembre 2025. Quelles sont vos principales missions ?

Dorothée Bonassies : Développer la marque BYD en France le plus rapidement possible, conquérir de nouveaux clients et les convaincre que nous avons une gamme large et performante qui participe à la transition vers la mobilité électrifiée.

Qu’est-ce qui différencie la marque asiatique de vos précédents employeurs européens (Renault, Volkswagen…) ?

BYD a uniquement des véhicules électrifiés, ce qui n’était pas le cas des constructeurs européens, qui ont encore une gamme thermique. La principale différence tient dans la construction de nos voitures, puisqu’on fabrique tout, sauf les pneus et les vitres. C’est unique et inédit dans l’industrie automobile. On associe cette intégration verticale à une innovation permanente qui nous pousse à aller toujours plus loin pour faciliter la vie de nos clients.

BYD a reçu la note maximale aux tests de sécurité Euro NCAP, les plus sévères du marché. En quoi vos véhicules sont-ils différents des autres ?

Au-delà de la sécurité inhérente à la conception de nos véhicules, nos batteries qui équipent nos véhicules offrent une sécurité et une robustesse inégalées. C’est une batterie très particulière aussi parce qu’elle n’a pas de métaux rares. Sa composition (LFP, Lithium Fer Phosphate) lui donne une longévité garantie 8 ans et 250 000km. Là aussi, c’est inédit dans le monde automobile.

Voitures flottantes, grimpantes et même sautantes… Quel est le prochain challenge technologique à relever ?

Très bientôt, on va arriver avec des bornes de charge de 1000 kilowatts. On sera capable de recharger 400 km en cinq minutes. C’est l’équivalent du temps nécessaire pour un plein d’essence. Le 8 avril, en même temps que notre nouvelle marque premium Denza, nous lançons ces chargeurs haute technologie qui vont révolutionner l’électrique en la rendant encore plus facile d’utilisation.

BYD ne commercialise ses voitures en France que depuis 2023. Comment vous implantez-vous dans l’imaginaire collectif face à des marques présentes depuis des décennies ?

Ce qui nous tire vers le haut, c’est la curiosité des consommateurs. Ils voient bien que les choses sont en train de bouger très vite dans le monde automobile. Je suis impressionnée par la fréquentation des showrooms BYD, il y a toujours du monde, des clients, des curieux et c’est très plaisant. Et bien sûr, il y a eu un gros relais de communication sur le fait qu’on soit numéro un, largement diffusé en Europe et partout dans le monde.

Ces innovations extravagantes sont-elles une manière pour vous de gagner en popularité ?

L’ADN de BYD, c’est la technologie accessible au service de nos clients. Tout ce qui semble incroyable aujourd’hui deviendra intéressant. On le voit bien avec la voiture qui nage : en ce moment, en France, on subit de grandes crues. Ces véhicules ont déjà du sens. Les voitures comme Denza, qui peuvent évoluer en crabe, facilitent les manœuvres pour se garer. Même si aujourd’hui cette performance inédite impressionne, tout est pensé dans le but d’être utile à terme pour nos clients.

Au vu de votre expérience dans le monde automobile, quels sont les grands challenges à venir sur le marché ?

Le grand challenge, c’est de redonner envie aux français d’acheter des véhicules neufs, de rentrer dans nos showrooms, d’essayer des véhicules, de faciliter leur choix. BYD est une entreprise technologique accessible. Le parc automobile français est constitué d’environ 40 millions de véhicules de plus de 11 ans d’âge, ce sont des véhicules qui émettent encore beaucoup de CO2. Notre enjeu, c’est de faire en sorte que le parc s’électrifie le plus vite possible.

Vous avez un partenariat avec Mediawan, concernant des apparitions de véhicules BYD dans le futur long métrage Miraculous. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration ?

C’est une collaboration inédite. Encore une fois, ce qui caractérise BYD, c’est l’innovation. Une communication en décalage et des apparitions sur des super productions, c’est notre façon de toucher nos clients et de montrer qu’on est présents. On accompagne la création française et européenne, et qui dit création et innovation dit BYD.

BYD signifie Build Your Dreams. Quels sont les vôtres ?

Vendre le plus de BYD possible en France, conquérir et convaincre le plus de Français sur la force de la marque et de nos véhicules.

www.byd.com



Par Klervia Lelong

Photo Axel Vanhessche