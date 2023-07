Sous le soleil tapant Le bunker Dior les gremlins et autres fan clubs parqués derrière des grilles tandis que le ciel bleu chienlitte une flopée de petit prouts cotonneux

Le fan club d'Apo Nattawin et son milliard de followers

Un petit moine se prosterne avec ma coupe Beatles il me prend visiblement pour le Gland Balai Lama

Gwendoline Christie et Demi Moore dans le prochain remake américain de MDR

Non du Haut de la pyramide Gims distribue les doggy bags à la foule démunie qui survit de menus autographes aux abords du palais

Cha Eun-woo est une grosse star de séries coréennes ("island" et "A Good Day to Be a Dog" !!