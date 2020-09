Arnaud Rebotini nominé au plus gominé de Deauville et de Navarre

Mieux que "Plus Belle La Vie" A la Télé Clotilde Hesme Cest plutôt "L'Amour Fou"

Daniela Lumbroso –muselée ? Non juste masquée

Entre "Low Cost" et "Comedie Humaine" la liste est trop longue faudra Effacer LHistorique

Mme La ministre de la Culture Roselyne Bachelot entre Philippe Augier et Bruno Barde, comme elle avait commandé une tonne de masque et en fait profiter tout Deauville

Noemie Merlant toute en cuir noir et petites marguerites

Le lendemain Noemie Merlant est plus "Rock and Roll"

Oh Oh ! L’ Axe Cannes Deauville Pierre Lescure, Bruno Barde et Thierry Fremaux