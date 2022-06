Courts métrages saoudiens à Cannes

2 cinéastes féminines Raghad Albarqui et Maha Al Saati, et le cinéaste masculin Raed Alsemani

Jean Christophe Mikalkoff, dir com cinémathéque, jason Bitter, acteur ( crimes of the future de cronenberg), Amélie de Bourbon-Parme Philippe Le Bourgeois ( cinéventure)

Le Président d'Arte Bruno Patino et Xavier Couture

Anna Bogdanoff, réalisatrice, Emily Barnett, journaliste, Clémentine Charlemaine, Cinéma pour tous

La djette « Cosmikat

A l’occasion du 75e festival du film de Cannes, Technikart est parti à la rencontre de la relève du cinéma saoudien. Lors d’un évènement organisé par l’association Génération 2030, au Gray d’Albion, acteurs de l’industrie du cinéma, talents émergents, producteurs saoudiens et français, dont notamment Bruno Patino, Président de ARTE, se retrouvent pour assister à la projection de trois courts-métrages, dont un sélectionné à Sundance. Deux cinéastes féminines, Raghad Albarqui et Maha Al Saati, et un cinéaste masculin, Raed Alsemani, présentent leur travail. Ils sont jeunes, à l’image de la population saoudienne. Lors de cette soirée se dessine une évidence ; trouver sa voix est un enjeu artistique d’autant plus retors dans un pays accueillant la nouveauté de revendications démocratiques et féministes informatisées, virtuelles. Pari réussi pour ces nouveaux auteurs dont le travail, caractéristique d’un cinéma ancré dans son identité nationale, parvient à traiter les problématiques de son temps avec audace,sous la forme de contes moraux à la modernité déstabilisante décortiquant la chirurgie des rapports conflictuels au sein d’une caste féminine pétrie de rivalités. Les courts métrages prennent acte de la transformation du pays en profondeur, comme de l’empowerement des femmes. Après la présentation du travail des auteurs, la discussion des films est agréable, l’ambiance décontracté grâce à la jeune DJ cosmikat, talent émergent aux inspirations sonores anglaises. Une soirée riche en émotions qui a enchanté les invités.

