Carte Blanche à Cut Killer à la Cigale

Cut et Joey Starr

Jimmy alias Naughty J et son crew aux premières loges.

Jean Mi et Claude Morville

Cut Killer évoque une dinguerie un rêve qui se prolonge depuis 1995 et le film LA HAINE

Dj Leam et Cédric Russo

Solo, pilier historique du Hip Hop français, membre fondateur d'Assassin, DJ et DA du 211 Paris a la Villette.

Big Flo et Oli electrise le balcon dans une battle!

Doudou Masta et Alex le Strat

Cut Killer et DJ Fly se livrent a un free style a 4 mains

Le Prez partner in crime de Cut Killer et producteur de ce bel event. Big UP!