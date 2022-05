Cara Delevingne et Olivier Rousteing : J'aimerais tant avoir un bon ophtalmo afin de pouvoir lire clairement le tatoo d Cara !!

Cara Delevingne et Olivier Rousteing au sommet du Goldgotha font du chic to chic

Le red Carpet c’est autrement plus compliqué que le Labyrinthe de Pan pour Guillermo Del Torro

Raphaël Personnaz aimerait bien installer une pink Carpet pour matcher avec la robe de Julie Gayet

Emmanuelel Beart Au sommet de la montagne Manon revient aux sources

Cronenberg tournerait bien "The Woman Fly" avec Isabelle Huppert

La Bande à Garrel Anouk Grinberg, Noémie Merlant et Roschdy Zem

Rossy de Palma en mode jeu de paumes

Qui se ressemblent s’assemblent on dirait des jumelles nées sous le signe des gémeaux : Rossy de Palma et Claude Tagbo

Beau Costard Eriq Ebouaney en mode « sapeur » sur le red carpet

Pour les soundtracks le DJ Harvey Ambomo sait mixer sur les doigts et les bagouzes d’une main ! Botte secrète il sait mixer avec les orteils et les bagouzes aussi !!

Tontons Flingueurs « Claude Lelouch et Costa Gravas”

Caméra à l'épaule Wim Wenders tourne "Croisette Texas)

Diane Kruger tres amoureuse de son chasseur de zombies de Norman Reedus

Pour épater Michel Audiard JR a mis ses sneakers de Sept lieues : Il n'y a pas de Saut métiers seulement des sautent gens

Michel Hazanavicius au bras de BB Berenice Bejo - Bejo

Kristen Steward rafale des bizoux à tout vents !! Moi j'en raffole !

Melanie Laurent parade avec l'acteur américain John FromGarden

"You want to fuck my wife " Scorcese a tout piqué sur Nicolas Winding Refn !

Benoit Magimel sandwich entre Elsa Zylberstein et Margot Magimel

La Jolie Adele Exarchopoulos n'a qu'une bretelle à don fourreau mais des gants longs!

La Fille de Marcello entre deux latins lovers Chiara Mostroianni balance entre Gael García Bernal et Diego Luna

Sexy but dangerous : Lea Seydoux l'ultime James Bond Girl !!

Les jury members Jeff Nichols et Joachim Trier se partagent Deepika Padukone en robe Lobster roll

Jake Gyllenhaal est venu avec sa copine Jeanne Cadieu en chouette robe Kiss Kitch fushsia !!

