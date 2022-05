Park Chan-Wook Le réalisateur de "Old Boy", La Servante" ou le "Snow Piercer"recoit le Prix de L

Song Kang-Ho, Du haut des pyramides se retourne une dernière fois vers son fan Club cannois avant de se prendre un Prix du Best Actor !!i

Javier Bardem retrouve son pote Thierry Fremaux Pierer Lescure ayant tiré sa révérence ce soir là !

Deepika Padukone,se retourne dans sa couette

Ruben Ostlund Palme d'or ici en sandwich entre ses deux actrices

Le cinéaste Producteur Nabil Ayouch tient le maroquin de marocaine et sa cineaste Maryam Touzani

Yess Samy Naceri est arrivé en Uber avec sa jolie fiancee Athena H

Au hasard Amira Casar parceque ca rime

Entre deux amis Jianying Chen,voit la vie en rose depuis qu'elle a recu la Palme d'or du Court Metrage

Par ici Zar Amir Ebrahimi!! Elle ne me regarde pas ! Elle est iranienne et c'est elle la palme d'interpretation feminine

Niels Schneider mais ou est donc passée Virginie Effira?

Paul Loup atterrit sur le red carpet en Sulitzermobile !!

Tarik Saleh recoit la palme du meilleur scenario !!

Les Dardenne Brothers ont encore frappé !! Le prix du 75eme Annversaire du Festival de Cannes

Anna Mouglalis trop bien escortée !!

Victoria Sylvstedt se trémousse en pink Guillarmette

Le designer Christophe Guillarmé et son p'tit mari Thierry forcéent Guillarmé !

Brigitte Fossey qu'on verra bientot dans "Jeux Interdits2"

Guillaume Canet ben elle est ou la Marion ?

Carole Bouquet s'apprête à recevoir l'ultime baiser de la bouche du Président du Jury Vincent Lindon !!

Norman Reedus from zombieland et Diane une princesse elfe sortie du "Seigneur des Anneaux "

Andy McDowell en Pretty Woman dans la robe rouge de Julia Roberts (Ah bon elle est pas rouge? " Suis un peu daltonien !

Ho ho !! La Kore Eda squad band avec notre ami Song Kang Ho !!

Hirakozu Kore Eda vous salue bien !!

Hayakawa Chie ("Plan 75") recoit la mention spéciale

Javier Bardem sans sa Penelope qui l'eut Cruz?

Joanna Kulig avec Edgar Ramirez on l'a vu en Carlos pourquoi pas en Pablo Escobar ou en Che Guevarra ?

Rossy de Palma poupoupidoute sur la rosso Carpette

"Des Etoiles à Midi " Claire Denis Grand Prix dr la Palme d'or exaequo avec Lukas Dhont ("Close")

Asghar Farhadi, Deepika Padukone, Ladj Ly, P Vincent Lindon, Noomi Rapace, Rebecca Hall and Jeff Nichols

