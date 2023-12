BUZIOS : BIENVENU AU SAINT-TROPEZ BRESILIEN !

Au nord-est de Rio de Janeiro, cette petite ville côtière, autrefois modeste port de pêche, s’est métamorphosée en un lieu de villégiature privilégié pour voyageurs en quête de farniente, de nature, et de fêtes…

Adresse emblématique de Buzios, l’hôtel Casas Brancas est réputée pour son charme, son élégance et son service exceptionnel. Que vous veniez en lune de miel, pour une escapade romantique ou des vacances bien méritées sous le soleil brésilien, cet établissement vous garantira une expérience mémorable à Buzios. Situé sur une colline surplombant la baie, il offre une vue panoramique imprenable sur l’océan. Avec son élégante architecture, ses jardins luxuriants, ses terrasses ensoleillées et ses piscines à débordement, Casas Brancas baigne dans une atmosphère des plus zen, parfaite pour les voyageurs en quête de détente et de tranquillité.

L’hôtel recèle une gamme de chambres et de suites décorées avec beaucoup de goût, offrant chacune une vue spectaculaire sur la mer. Lits confortables, salles de bains luxueuses et balcons privés pour profiter des levers et couchers de soleil… 74 Osteria, son restaurant, propose une expérience culinaire exceptionnelle mélangeant saveurs internationales et touches locales. Fruits de mer, huitres tout spécialement, déclinaison de sushis et de sashimis, recettes traditionnelles italiennes twistées à la brésilienne… tout y est divin ! Casas Brancas est également doté d’un spa, massages, soins du visage et traitements sont proposés pour compléter le séjour relaxant. L’hôtel propose enfin diverses activités à ses clients, comme des cours de yoga, de la plongée sous-marine, des excursions en bateau et des visites guidées de la région. Bref, c’est le spot idéal pour profiter de Buzios !

L’histoire de Buzios est étroitement liée à la plus légendaire icône du cinéma français… Brigitte Bardot. En 1964, la star mondiale, qui fuit la persécution des paparazzi et vit une romance avec un franco-brésilien, se réfugie à Buzios, alors petit village de pêcheurs, et y découvre une réplique tropicale de son cher Saint-Tropez. Séduite par les plages, les criques, et les petites maisons colorées, elle y passe quatre mois, profitant de la vie simple qu’elle recherchait… avant d’être débusqué par les photographes et de révéler à son insu au monde entier ce petit coin de paradis. Et BB créa la station balnéaire la plus glamour du Brésil ! De nos jours, une statue de bronze grandeur nature à son effigie trône sur la promenade du front de mer, qui porte son nom, et de nombreux hôtels et restaurants surfent toujours sur le mythe Bardot…

S’étendant sur une péninsule de 8 kilomètres de long, Buzios compte plus de 20 plages pittoresques, plus charmante l’une que l’autre, qui constituent l’attrait principal du lieu… Chacune offrent une expérience unique. Que vous soyez amateur de sports nautiques, amoureux de la nature ou à la recherche de pure farniente, il existe une plage faite pour vous à Buzios. Praia João Fernandes, l’une les plus célèbres, est réputée pour sa beauté et son eau cristalline. C’est un lieu idéal pour la baignade, la plongée en apnée, le stand-up paddle, et la contemplation de fantastiques couchers de soleil. Praia Azeda et Azedinha sont deux sublimes petites plages accessibles par un court sentier côtier depuis João Fernandes. Les eaux claires et peu profondes et les formations rocheuses qui les bordent en font un spot parfait pour le snorkeling.

Praia Tartaruga offre quant à elle de douces vagues et une grande étendue de sable. L’endroit parfait pour se détendre en famille. Praia Brava, plus sauvage, est la préférée des surfeurs et des amateurs de nature préservée, mais n’est pas recommandée pour la baignade. Entourée de verdure propice à la promenade, Praia de Ferradura est la plus familiale. La mer y est calme et l’eau peu profonde.

Ferradurinha, version miniature de Ferradura, sorte de piscine en forme de fer à cheval, est un véritable joyau naturel. Le spectacle est le même qu’à Ferradura: mer paisible, eau limpide et nature intacte ! Enfin, praia Geribá est l’une des plages les plus étendues de Buzios, idéale pour les sports nautiques, en particulier le surf. Ses vagues puissantes attirent les pratiquants du monde entier.

Après une journée sur l’une des plages de Buzios, on se promène sur le front de mer, l’Orla Bardot, et on contemple le spectacle des pêcheurs bichonnant leur bateau et préparant leur ligne dans la lumière tombante. Bien que le tourisme ait pris le dessus, la pêche reste ancrée dans l’histoire de Buzios. Le nom complet de la ville, Armação dos Búzios, rappelle ce passé, « Armação » faisant référence à une ancienne méthode de pêche, souvent utilisée pour capturer les baleines. La pêche reste toutefois une activité importante pour de nombreux habitants de Buzios.

Les locaux continuent de pratiquer cette activité et fournissent du poisson aux restaurants du coin. Des établissements d’aileurs souvent gérés par des familles de pêcheurs, fiers de proposer des plats authentiques et savoureux mettant en valeur la richesse de la mer tels que la moqueca, ragoût de poisson ou de fruits de mer dans une sauce à base de lait de coco.

Pour se régaler des délices de Buzios, rendez vous au Rocka Beach, situé sur la plage de Brava et qui offre une vue spectaculaire sur l’océan, au Bar do Zé ou au Porto da Barra Búzios, renommés pour leurs plats de poisson, de langouste, et leur ambiance conviviale, au Salt, pour sa cuisine créative, au Buzin ou à La Tapera, pour une expérience culinaire brésilienne authentique, à base de grillades et de feijoadas… Sans oublier le Mistico Sunset Lounge & Restaurant et sa magnifique vue sur l’océan, le Cigalon, pour sa succulente cuisine méditerranéenne, Chez Michou, pour d’excellentes crêpes et Maria Maria Café pour des pâtisseries à tomber.

Après s’être dument régalé, on se balade dans le centre de Buzios pour de délecter de son atmosphère hippie chic bien sympatique. Un véritable temple du shopping stylé, avec de nombreuses boutiques locales et de grandes marques. La Rua das Pedras, bordée de restaurants, de bars et de discothèques, de galeries et d’ateliers de créateurs, constitue l’épicentre du lèche-vitrine. Et le lendemain ? On se promène en buggy, on travaille son swing, on bouquine au bord de la piscine, ou on part en excursion à Cabo Frio et Arraial do Cabo, qui offrent des plages tout aussi spectaculaires. Praia do Forno, Pontal de Atalaia et Praia do Farol notamment, réputées pour leur sable blanc et leur eau turquoise, qui leur valent la réputation de Caraïbes brésilien…

Casas Brancas

A partir de 240 euros la chambre double, petit déjeuner inclus

https://casasbrancas.com.br/

Organiser son voyage : avec Alter-nativ Brésil

Agence francophone basée à Recife, Alter-nativ Brésil est spécialisée dans les voyages à la carte. Depuis 2001, son équipe sillonne le pays à la recherche de coins sublimes, de rencontres authentiques, de paysages émouvants et d’hôtels de charme Grâce à cette profonde connaissance du terrain, elle crée des circuits sur mesure pour des voyageurs désireux d´échapper au tourisme de masse et de partir à l´aventure en toute sécurité. Buggy, bateau, 4X4… tous les moyens sont bons pour vous faire découvrir les sites les plus majestueux du pays de manière originale !

www.alter-nativbresil.com

Y aller : avec TAP Air Portugal

La compagnie nationale portugaise, membre de Star Alliance, dessert depuis Paris et avec escale à Lisbonne (possibilité de stopover sans surcoût du tarif) 12 des principales villes brésiliennes. En province, départ de Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse.

AR Paris / Rio à partir de 830 €

www.flytap.com

Par Sébastien Bardos