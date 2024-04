Jean Yves de Roquemaurel et Elena Siberia à la quete du vrai bleu Klein

Ce n'est pas la casse mais dans les carcasses by Jean Dewasme on trinque au champony

Hermine Chanteau and Alice Dh sirènent au fond du filet

Non ce n'est pas La vierge de Nuremberg c'est Cleopatre en mode Botero vu par Manolo Valdès

Marcus Harris, Sonia Poniatowski and Sigrid De Montrond triumviratent sous une oeuvre de Julian Obieduring

Louis Granet et Sabrina Bakis de la Galerie Zidoun-Bossuyt tapissent sur un trombinoscope de Khalif Tahir

ORLAN est plus Haut en couleur que sa statuette

Garde à Vous ! Mme Arnault et Mme Macron passent en revue Le Paris art Fair parade c'est du sérieux !

La first dame de l'Elysee et la first dame de Paris Art Fair !