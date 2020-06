J’adore les sons de clavier pour enfants et les interventions bruitistes sur-mixées qui surgissent çà et là. Je suis aussi troublé par la voix nue qui perce les instrumentaux dépouillés. J’ai un peu la même sensation qu’avec «Seabird» des Alessi Brothers mais en beaucoup plus barré et étrange.

Actu : EP Aquaplaning (Cracki Records), le 26 juin.

https://www.instagram.com/antoninappaix/