« OOHLALA » (2020) RUN THE JEWELS FEAT. GREG NICE & DJ PREMIER





Ce titre a une vibe old school tout en étant actuel. Y’a en guest Greg Nice d’un de mes groupes préférés : Nice & Smooth. Il a le don de toujours me mettre de bonne humeur. Si on ajoute le clip et DJ Premier, on a tous les ingrédients qui me font encore, parfois, aimer le rap.

Actu : Son émission, l’immanquable Get Busy (sur CliqueTV).

