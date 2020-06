« AUTOMOBILE » (2016) PHILIPPE KATERINE





La pop libérée, c’est forcément Katerine ! L’arrangement est ultra-dépouillé et la composition, aux parties très contrastées, rappelle les recherches « modulaires » de Brian Wilson dans « Smile ». On est devant quelque chose de très expérimental tout en restant dans le cadre d’un format « chanson populaire ». En trois minutes, on voyage beaucoup.

Actu : Album Crocorama, le 16 octobre.

