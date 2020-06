C’est la chanson la moins confinée du monde. Tu as ce gros riff de guitare, sur une mélodie-hymne (ou l’inverse) chantée en chœur par un groupe de Canadiens ; un texte dark et puissamment libérateur. Et puis cette seconde partie encore plus folle avec des syncopes. Le morceau se termine en apothéose, avec un accord final en 7ème majeur ! Du grand art.

Actu : L’album Maty D. Kay, le 12 juin.

https://www.instagram.com/animalitheband/