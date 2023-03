AMRITA SETHI, ARTISTE NFT : « LA SEULE LIMITE, C’EST L’IMAGINATION ! »

Installée à Dubaï, la pionnière des NFT aux Émirats Arabes Unis Amrita Sethi a fait de la nouvelle place montante de l’art contemporain son terrain de jeu.

Après un parcours dans la finance, comment êtes-vous devenue la première artiste NFT des Émirats Arabes Unis ?

J’ai entamé une carrière dans la finance pour des groupes comme Barclays, HSBC et d’autres banques privées en Suisse mais je m’y ennuyais. J’ai donc décidé de m’installer à Dubaï, toujours dans la finance. Au bout de quatre ans, j’ai eu envie d’être indépendante et de me lancer dans l’entrepreneuriat. Je suis retournée à mon côté créatif et j’ai créé mon type d’art à moi qui sont des représentations artistiques de notes vocales.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Je prononce un mot ou un nom et je capture la forme de la structure sonore. Je dessine ensuite chacune des lignes qui en ressortent pour reconstituer le mot avec des dessins et motifs qui font écho au nom en question, comme pour des noms de villes par exemple. C’est une idée assez simple mais quand je l’ai créé c’était vraiment quelque chose de nouveau. J’ai décidé de protéger ça et mon mari, à l’époque, m’avait ri au nez en pensant que personne ne voudrait me copier. Il avait tort !

Art Dubai a marqué le début de votre succès. Comment vous êtes-vous retrouvée sur cet événement ?

En janvier 2019, j’ai montré mon travail à une personne extérieure à mon entourage qui a adoré et qui a voulu le présenter à « Art Dubai », la foire internationale d’art qui se tient tous les ans à Dubaï. Il a décidé d’en parler avec la marque Bupa Insurance qui sponsorisait l’événement cette année-là et on a créé une œuvre d’art live avec le mot Dubaï. On a installé un écran interactif devant lequel les gens se postaient, prononçaient le mot Dubaï et obtenaient un design unique à chaque fois, à l’image de leur voix.

Pourquoi le choix des NFT ?

En raison de mon expérience dans la banque, j’ai très vite compris ce que la blockchain était. L’univers des NFT a donc été très compréhensible et évident pour moi. Je sais que ça ne l’est pas pour la majorité des gens mais ça va venir.

Quelle place occupe l’art digital sur le marché traditionnel de l’art ?

Le marché traditionnel de l’art considère que ce que je fais n’est que de l’art décoratif, que c’est quelque chose de mignon. Pour moi, c’est une opportunité de raconter une histoire avec la voix, un son, qui sera toujours différent. Par exemple, avec le mot Paris j’arrive à créer une image en 3D. De même qu’avec une photo de vous, je peux créer un portrait dynamique en 3D. L’art NFT se lie avec les nouvelles technologies.

Pourquoi choisir les NFT quand on est artiste ?

Cela rend les artistes modulables. Les NFT permettent de fractionner une œuvre. Aussi, chaque pièce peut devenir dix mille pièces. De plus, chaque NFT est unique et peut toujours être disponible en un exemplaire unique.

Y a-t-il des limites dans le métavers ?

La seule limite, c’est l’imagination !

Par Laurence Remila