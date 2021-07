Kiera Chaplin sans chapeau melon ni canne en noir et Blanc mais haute et en couleurs

Pour un Better World Karine Partouche et Manuel Colas de la Roche répondent présents

A la loterie organisée pour recueillir des sous pour l’assoc Marcello Vieira met en lots ses pompes ses maillots sa balle et sa belle ! Ben Non on vient de me dire sa femme la belle Clarice Alvez ne fait pas partie des lots