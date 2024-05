140 Ans de Légendes des Deux Magots

Non ce n'est pas une dragking c'est Catherine Mathivat qui a voulu rendre hommage à son grand-père fondateur des Deux magots aussi elle a endossé le costar melon, cannes de papy !!

En visite dans un Paradis socialiste lointain Simone de Beauvoir et Jean Sol Partre sont bien de la fête mais en hologro- conference

Carole Chrétiennot et Alexandre Silgegovic du Flore sont venu faire un coucou entre bons voisins

Valerie Trierveiller et Constance Vergara préparent ensemble un bouquin : "L'homme au Scooter"

Jean Maurice Belayche trone au milieu de ses amis Sami Nouri écrivain et fashion stylist sur sa droite et l'excellente peintre Caroline Faindt et son acteur de compagnon Zinedine Soualem sur sa gauche