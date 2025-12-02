WE ARE FRENCH TOUCH : LE RDV DÉDIÉ AU RAYONNEMENT DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES FRANÇAISES.

À l’occasion de la cinquième édition de We Are French Touch by BPI France, ce grand rendez-vous qui célèbre chaque année le rayonnement international des industries culturelles et créatives françaises, la scène s’est illuminée de figures aussi différentes qu’inspirantes, toutes unies par cette iconique « French Touch » : un mélange d’audace, d’élégance et de savoir-faire. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, fidèle compagnon de route des entrepreneurs français, est monté sur scène avec la même conviction chevillée au corps : la créativité est l’un des puissants moteurs de notre économie. Celui qui accompagne chaque année des milliers de start-ups et d’entreprises culturelles a, une fois encore, porté haut la voix de cette France qui invente et qui ose en exportant son art de vivre aux quatre coins du globe. À ses côtés, Isabel Marant, icône absolue de la mode parisienne, celle qui a transformé le cool nonchalant du vestiaire français en phénomène mondial. Lyas, jeune critique mode et voix influente de la nouvelle garde, a apporté son regard, affûté et passionné. Et comment évoquer la French Touch sans les plumes, les strass et les sourires légendaires du Moulin Rouge ? Les danseuses étoiles du cabaret le plus célèbre du monde ont envoûté la salle, rappelant que le French Cancan, né il y a plus de 130 ans, demeure l’un des symboles universels de Paris. Ensemble, autour d’un même micro, ils nous ont livré leur propre définition de la French Touch et pourquoi celle-ci fascine à travers le monde.

Photo Valentin Compagnie