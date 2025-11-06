VOYAGER AVEC STYLE (SANS SE RUINER) : ROULEZ JEUNESSE !

Vous n’en pouvez plus des auberges de jeunesse à dortoir partagé (ronflement du voisin en perspective) ? On teste pour vous le concept greet (groupe Accor) : des hôtels économiques qui fleurent bon l’éco-certifié et le local. On vous booke une chambre ?



LYON CONFLUENCE

À deux pas de la gare Perrache, sur la presqu’île lyonnaise, ce greet abrite le Mademoiselle Simone : un petit resto local et de saison accueillant des concerts de jazz. L’hôtel a obtenu le label de tourisme durable « clef verte », décerné par l’association Teragir.

Le plus : Tu verras par ta fenêtre l’architecture futuriste du musée Confluence, imaginée par l’agence déconstructiviste Coop Himmelb(l)au.

L’expo : Le mois d’octobre signera les derniers jours d’une exposition retraçant l’émergence de la musique techno lyonnaise dans les années 1990, entre objets, témoignages et archives.

26 cours De Verdun Perrache, 69002 Lyon, France

BREST AÉROPORT

À l’extrémité de la ville bretonne, ce greet donne accès rapidement à l’aquarium et au centre de culture scientifique Océanopolis. Mais aussi à l’ensemble des attractions Brestoises, Château, rade, musée de la Mer, ou celui des Beaux-Arts.

Le plus : Les chambres, communicantes, peuvent accueillir jusqu’à huit personnes – idéales pour un voyage en groupe.

L’expo : Les Fonds Hélène et Édouard Leclerc, situés tout proche de Brest, à Landerneau, propose « Animal ». Au programme ? 150œuvres de Louise Bourgeois, Henri Matisse et Kandinsky.

33 Boulevard de coataudon, 29490 Guipavas, France

LA TESTE BASSIN D’ARCACHON

Le choix le plus dur de ton séjour sera celui-ci : Dune du Pilat ou plages d’Arcachon ? Pratique, ce greet se situe tout juste entre les deux. Entre deux balades sur le sable, tu pourras déguster une douzaine d’huîtres des Prés Salés.

Le plus : Si ton esprit de compétition est à la hauteur, tu pourras te rendre au… boulodrome de l’hôtel.

L’expo : Située dans une ancienne poste, la Galerie du Pilat expose les œuvres des artistes locaux dans une programmation changeante.

75 avenue du général Leclerc, 33260 La Teste de Buch, France

COLMAR

Depuis cet hôtel de 62 chambres à la décoration raffinée, on accède à la vieille ville de Colmar en cinq minutes. Après une balade dans la Petite Venise, retournez au greet pour déguster un repas façon slow-food.

Le plus : En décembre, l’hôtel devient un point de départ idéal pour un tour des marchés de Noël de l’Est du Pays

L’expo : Au Centre Culturel André Malraux, on expose les œuvres de différents élèves de l’EAP, l’école d’art de la région, pour découvrir un vivier de jeunes talents.

83 Route de Bâle, 68000 Colmar, France

PRÉVESSIN GENÈVE AÉROPORT

Situé côté français, à Prévessin, ce greet te permet d’être dans le hall d’enregistrement de ton avion en quinze minutes, café en main. Et si tu es plutôt transports décarbonés, tu seras devant le jet d’eau du Lac Léman en une vingtaine de minutes.

Le plus : Avis à nos randonneurs et passionnés de montagne, l’hôtel est sur la route du Jura, des Alpes et de la Suisse.

L’expo : Au Centre d’Art Contemporain Genève, des artistes émergents ont retravaillé l’idée du jardin utopique, imaginé par l’artiste et cinéaste queer Derek Jarman dans son cabanon de pécheur.

350 Route du Nant, ZAC Du Clos Magny, 01280 Prevessin-Geneva, France

VIENNA CITY NORTH

Fraîchement débarqué à Vienne, rendez-vous dans le 21e arrondissement. Un grand espace commun convivial t’y attend. Depuis ce greet – le premier ouvert en Autriche – tu pourras suivre en vélo le Danube, pour arriver dans le centre-ville.

Le plus : Un petit creux à deux heures du matin ? Le coin snack et boissons est ouvert 24h/24.

L’expo : L’Albertina Modern, sur la Karlsplatz, dévoile une rétrospective de Marina Abramović. Pionnière de l’art corporel, l’artiste serbe curate cette exposition retraçant plus de 50 ans de performance et d’installation.

Bruenner Straße 67 a, 1210 Viennes, Autriche

MARSEILLE CENTRE SAINT CHARLES

Toi, petit Parisien n’ayant pas encore vécu ton « expérience marseillaise », te voilà à 100m de la mythique Cannebière. Au petit déjeuner, tu pourras déguster des produits locaux (ne mélange pas la terrine aux herbes de Provence et la poutargue).

Le plus : Si ton voyage à Marseille est motivé par un concert au Vélodrome, tu pourras loger au greet Marseille Parc Chanot Vélodrome situé juste à côté.

L’expo : La chapelle de la Vieille Charité, dans le Panier, invite en son sein une œuvre monumentale et maternelle de l’artiste vidéo Laure Prouvost.

4, Allée Leon Gambetta, 13001 Marseille, France

Par Adèle Thiery