VIMALA PONS, PRÉSIDENTE DU FESTIVAL DE GÉRARDMER : « J’ADORE LE CINÉMA FANTASTIQUE »

Muse du cinéma arty, circassienne, musicienne, la formidable Vimala Pons est la présidente du 32e festival international du film fantastique de Gérardmer. Rencontre.

Vous aimez le cinéma fantastique ?

Je n’aime pas le cinéma fantastique, je l’adore. Le cinéma de genre, c’est ce qui me plait le plus. J’adore toute cette mythologie avec les zombies, les vampires, les fantômes… J’adore également l’aspect métaphorique de ces films, avec des décollements symboliques de la réalité, ces œuvres qui parlent de façon sous-jacente de problèmes sociaux, écologiques, philosophiques, avec une écriture en strates.

Quels films vous ont durablement impressionnés ?

J’ai vu tous les films de Dario Argento, de John Carpenter, de David Lynch, les Freddy, plus récemment It follows… J’aime plus que tout les films coréens de Bong Joon-ho comme Memories of Murder ou Thirst, des films très importants pour moi. J’adore Les Lèvres rouges avec Delphine Seyrig, sorte d’ancêtre de Love Lies Bleeding. Il y en a tellement…

On a vu ce matin à Gérardmer un film de body horror, clairement inspiré par The Substance. Vous avez aimé le film de Coralie Fargeat ?

J’ai adoré ce film fin et pervers.

Vous avez tourné dans des films fantastiques, dont deux films de super-héros.

Oui, dans Vincent n’a pas d’écailles, sorte film de film de super-héros rohmerien, et Comment je suis devenu super-héros, un premier film qui malheureusement suivait un peu trop les traces du cinéma américain. J’ai également tourné dans les films merveilleux de Bertrand Mandico, Les Garçons sauvages, Ultra Pulpe, Ultra Blue (Paradis sale), mais aussi dans Vincent doit mourir de Stéphan Castang avec Karim Leklou. Mon premier film, Eden Log (2007, réalisé par Franck Vestiel avec Clovis Cornillac) est une série B de science-fiction devenue culte en Corée.

Donc, dès que vous recevez un scénario de film de genre, vous foncez ?

Je suis très identifiée, donc dès que c’est un peu décalé, c’est pour bibi. Ces prochains mois, je vais sortir plusieurs mélos ou drames sociaux comme L’Attachement, avec Valeria Bruni-Tedeschi, Sauvons les meubles avec Benoît Hamon, Mikado… Mais je vais également retrouver Bertrand Mandico cette année.

Vous allez remonter sur les planches ?

J’ai un nouveau spectacle en octobre prochain, à l’Odéon. Je vais faire un guest à l’Olympia avec le groupe Kompromat. Et je dois remettre un César, celui du meilleur premier film.

Vous en avez déjà eu un ?

Jamais ! Je n’ai même jamais été nommée. Je pense que je n’en aurai jamais, alors que j’adorerais avoir le César du meilleur second rôle. C’est mon rêve !

32e festival international du film fantastique de Gérardmer

Jusqu’au 2 février

https://festival-gerardmer.com/2025



Par Marc Godin